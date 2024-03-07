"Таких дуже багато": Алан Бадоєв прокоментував мовчання Софії Ротару

Народна артистка інколи реагує на обстріли українських міст та вітає з державними святами. Втім, заяв із засудженням російської військової агресії вона не робила.

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Український режисер Алан Бадоєв прокоментував мовчання співачки Софії Ротару щодо повномасштабної війни в Україні. Кліпмейкер напередодні дав інтервʼю Дмитру Гордону.

Бадоєв вважає, що Ротару вже не дасть жодних гучних заяв щодо російської військової агресії.

"Та й не буде від неї вже жодних заяв, напевно. Деякі кумири припиняють для тебе бути кумирами. І не тому, що ти засуджуєш. Хто я? І чому я матиму право раптом обговорити Софію Михайлівну Ротару? Та ніколи в житті я собі цього не дозволю. Але орієнтуватися на її вчинки я теж собі не дозволю", — зазначив український режисер.

Зокрема, автор фільму "Довга доба" вважає, що "трохи магії та сили" в артистці втратилося.

Алан Бадоєв дав інтервʼю Дмитру Гордону

Алан Бадоєв додав, що Ротару "залишилася в тій епосі".

"Вона все ж звідти, розумієте? І таких дуже багато – які великі, чудові люди, але у них 50% їхньої суті – це Росія", — вважає режисер.

Що відомо про позицію Софії Ротару

Артистка час від часу реагує на масовані обстріли українських міст російськими військами та вітає з державними святами. Втім, заяв із засудженням дій РФ вона не робила.

Своє 75-річчя в серпні 2022 Ротару зустріла в рідному селі Маршинці на Буковині. Проте, де наразі перебуває зірка сцени, точно невідомо. Латвійська співачка Лайма Вайкуле розповідала, що її українська колега в безпечному місці.

Софія Ротару вітала українців з Днем Незалежності Фото: Скриншот

Нагадаємо, Софія Ротару привітала сина з днем народження.

Також Фокус писав про онука Софії Ротару, який незаконно виїхав з України.