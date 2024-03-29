Софія Ротару публічно звернулася до своєї невістки (фото)

Світлана Євдокименко святкує день народження. З цього приводу до неї звернулися свекруха, чоловік та діти.

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Українська співачка Софія Ротару публічно звернулася до своєї невістки Світлани. Фото артистка опублікувала в Instagram.

Дружина єдиного сина знаменитості Анатолія Євдокименка сьогодні, 29 березня 2024, святкує день народження. З цього приводу Софія Ротару опублікувала її фото, яке доповнила вітальними словами та сердечком.

Невістка Софії Ротару Фото: Скріншот

Світлану також привітали чоловік та діти. Син Софії Ротару показав усміхнене фото дружини, яке підписав словами: "З днем народження, моє кохання".

Донька іменинниці Софія виклала знімок мами, судячи з усього, з подорожі, лаконічно написавши: "З днем народження".

Тим часом син Світлани та онук Софії Ротару Анатолій показав кадр з мамою, на якому вона ніжно обіймає спадкоємця.

"З днем народження найкращу маму у світі. Люблю тебе", — написав музикант.

Фото: Скриншот Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Зазначимо, що Софія Ротару доволі активна в соцмережах у дні родинних чи державних свят. Вона вітає родичів з днями народження. Також артистка зверталася до українців у День Незалежності чи День прапора. Заяв із засудженням російської агресії вона не робила.

Тим часом син та онук Ротару на початку повномасштабного вторгнення намагалися незаконно покинути територію України, проте їх затримали прикордонники.

Син Софії Ротару з дружиною

Згодом Анатолій таки опинився в Європі, де почав давати інтервʼю та будувати музичну карʼєру.

Нагадаємо, Алан Бадоєв прокоментував мовчання Софії Ротару.

Також Фокус писав про долю кримської вілли Софії Ротару.