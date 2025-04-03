"Не такая приятная": народный артист рассказал, какая София Ротару на самом деле (видео)

Народный артист Украины и автор многих известных песен Вадим Крищенко вспомнил, как София Ротару пыталась разрушить карьеру своей землячке Лилии Сандулесу.

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Об этом поэт-песенник рассказал в интервью "Главкому" в честь своего 90-летия.

Лилия Сандулеса исполняет песню "Білі нарциси"

Юбиляр отметил, что на сцене Ротару производит приятное впечатление. Однако в жизни артистка совсем другая. Крищенко вспомнил момент, когда певица хотела исполнять композицию "Білі нарциси", которую до этого пела Лилия Сандулеса. Ротару тогда сказали, что песня уже звучит в другом исполнении. Но певица сказала, что ей на это "безразлично".

"София Михайловна очень жесткая. И в жизни она не такая приятная, как на сцене. Мы с (автором музыки) Геннадием Татарченко, сказали Софии, что "Білі нарциси" исполняла Лилия Сандулеса. Ротару ответила: "Мне все равно, кто там исполнял. Я ее беру ее. И все". Лилия, по-моему, даже и не жаловалась. Она намного деликатнее", — рассказал Вадим Крищенко.

София Ротару исполняет песню "Білі нарциси"

Более того, поэт-песенник считает, что София Ротару не полюбила коллегу и свою землячку (они оба из села Маршинцы, что в Черновицкой области). Крищенко вспомнил случай, когда Ротару была в жюри одного конкурса, а Сандулеса — его участницей.

"На каком-то конкурсе, где Ротару была в жюри, Лиля подошла к ней и обратилась: "София, мы же земляки, поддержи меня". Потом Лиле пересказали, что Соня вместо поддержки поставила другим членам жюри ультиматум: "Если вы ее пропустите, тогда я не хочу с вами работать". Я не понимаю, почему было такое отношение", — рассказал юбиляр.

К тому же, Вадим Крищенко рассказал, какая песня перекрыла успех "Белых нарциссов".

"Когда-то я поехал в Крым и вечером выхожу на набережную, а на всех площадках звучат "Белые нарциссы". А дальше появилась у Ротару русскоязычная "Лаванда", и она как-то перекрыла этот успех", — признался народный артист.

Напомним, София Ротару почтила память своего покойного мужа Анатолия Евдокименко, показав их архивное фото из молодости.

Также Фокус писал о судьбе крымской виллы Софии Ротару. Самопровозглашенные власти аннексированного Крыма хотят "национализировать" недвижимое имущество украинской певицы.