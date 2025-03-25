Бен Аффлек уперше прокоментував причини розлучення з Джей Ло (фото)

Про розрив пари після двох років шлюбу почали ходити чутки навесні 2024. Згодом вони підтвердилися.

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Американський актор Бен Аффлек уперше прокоментував причини розлучення з Дженніфер Лопес. Зірка фільму "Загублена" дав інтервʼю GQ.

Виявилося, що під час знімань фільму Джей Ло"Найвеличніша історія кохання, яку ніколи не розповідали" Аффлек усвідомив, що його характер "більш стриманий" у той час, коли співачка є його протилежністю.

Бен зізнався, що причини розлучення в тому, від чого страждає більшість пар.

"Я дійсно дуже поважаю цю людину. Гадаю, існує тенденція дивитися на розставання й хотіти вияснити причини чи подробиці. Але правда є набагато буденнішою, ніж люди, ймовірно, вигадали собі. Так, тут немає ні скандалу, ні мильної опери, ні інтриг. Правда полягає в тому, що коли ви запитуєте: "Гей, що сталося?" у відповідь немає "Ось, що сталось". Це просто історія людей, які намагаються з’ясувати своє життя та стосунки так, як зазвичай всі це роблять. І коли ви стаєте старше, що стосується мене, я припускаю, що така правда для більшості людей, немає "такий-то зробив це" або "це була така велика подія". І не хочу більше ділитися цим, бо почуваюся ніяково і вразливо", — зазначив колишній чоловік Дженніфер Лопес.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Аффлек та Лопес одружилися в липні 2022 року, але оголосили про розлучення влітку 2024. Спільних дітей у них немає, проте актор став тричі батьком у шлюбі з Дженніфер Гарнер. Вона народила йому доньок Серафіну, Вайолет та сина Самюеля. Тим часом Джей Ло виховує сина Макса та доньку Емму від співака Марка Ентоні.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: On The JLo

Нагадаємо, Бен Аффлек та Дженніфер Лопес врегулювали своє розлучення.

Також Фокус писав про каблучку Джей Ло від Бена Аффлека.