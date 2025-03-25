Бен Аффлек впервые прокомментировал причины развода с Джей Ло (фото)

О разрыве пары после двух лет брака начали ходить слухи весной 2024 года. Впоследствии они подтвердились.

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Американский актер Бен Аффлек впервые прокомментировал причины развода с Дженнифер Лопес. Звезда фильма "Затерянная" дал интервью GQ.

Оказалось, что во время съемок фильма Джей Ло "Величайшая история любви, которую никогда не рассказывали" Аффлек осознал, что его характер "более сдержанный" в то время, когда певица является его противоположностью.

Бен признался, что причины развода в том, от чего страдает большинство пар.

"Я действительно очень уважаю этого человека. Думаю, существует тенденция смотреть на расставание и хотеть выяснить причины или подробности. Но правда намного обыденнее, чем люди, вероятно, придумали себе. Да, здесь нет ни скандала, ни мыльной оперы, ни интриг. Правда заключается в том, что когда вы спрашиваете: "Эй, что случилось?" в ответ нет "Вот, что случилось". Это просто история людей, которые пытаются выяснить свою жизнь и отношения так, как обычно все это делают. И когда вы становитесь старше, что касается меня, я предполагаю, что это правда для большинства людей, нет "такой-то сделал это" или "это было такое большое событие". И не хочу больше делиться этим, потому что чувствую себя неловко и уязвимо", — отметил бывший муж Дженнифер Лопес.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Аффлек и Лопес поженились в июле 2022 года, но объявили о разводе летом 2024 года. Общих детей у них нет, однако актер стал трижды отцом в браке с Дженнифер Гарнер. Она родила ему дочерей Серафину, Вайолет и сына Самюэля. Между тем Джей Ло воспитывает сына Макса и дочь Эмму от певца Марка Энтони.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: On The JLo

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес урегулировали свой развод.

Также Фокус писал о кольце Джей Ло от Бена Аффлека.