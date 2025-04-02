Останній шанс "засвітитися": Міккі Рурк стане учасником реаліті-шоу "Великий брат"

72-річна зірка фільму "Дев'ять з половиною тижнів" стане найвідомішим учасником шоу Celebrity Big Brother, де зазвичай збираються куди менш відомі селебріті.

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Про це повідомляє The Sun.

72-річний номінант на премію "Оскар" став одним із найзначущіших придбань за 24-річну історію реаліті-шоу, оскільки Міккі Рурк був зіркою першої величини свого часу і має більш ніж сорокарічний досвід роботи в шоу-бізнесі.

Крім ворожнечі з Робертом Де Ніро, у Міккі за плечима два шлюби і низка гучних стосунків, зокрема з Кім Бесінджер, з якою він знімався в еротичній драмі "Дев'ять з половиною тижнів".

Міккі Рурк і Кім Бейсінгер у фільмі "Дев'ять з половиною тижнів" Фото: Getty Images

Це означає, що керівники ITV сподіваються, що у нього буде нескінченна кількість історій, якими він зможе поділитися, коли приєднається до реаліті-шоу 7 квітня.

"Від самого початку шоу важко уявити, щоб "Великий брат" мав такий самий великий контракт, як Міккі Рурк. Шерон Осборн була вражаючим ім'ям минулого сезону, але голлівудська ікона рівня Міккі приносить величезний успіх", — повідомило джерело.

Раніше найзнаменитішими зірками, які ставали учасниками реаліті-шоу "Великий брат", були мати Сильвестра Сталлоне Джекі Сталлоне, баскетболіст Денніс Родман, співачка Ла Тойя Джексон, колишня дружина нинішнього президента США Івана Трампа та актор Гері Б'юзі.

"Історії, які розповість ця людина, безсумнівно, стануть легендарними, і боси сподіваються, що він зможе повторити успіх Шерон минулого року, яка була дуже балакуча, коли справа доходила до обливання брудом відомих осіб. Міккі теж любить бути відвертим і не боїться ділитися секретами", — розповів інсайдер.

Міккі Рурк домігся великого успіху 1986 року, зігравши Джона Грея в картині "Дев'ять з половиною тижнів", успіх він закріпив, знявшись у фільмі жахів 1987 року "Серце ангела" з Робертом Де Ніро.

Після низки комерційних провалів і набуття репутації людини, з якою важко спілкуватися на знімальному майданчику, наприкінці дев'яностих Рурк залишив акторську кар'єру, щоб зайнятися боксом.

Міккі Рурк Фото: Instagram mickey_rourke_

У 1991 році він заявив, що "займається саморуйнуванням" і "не поважає себе як актора".

На рингу він не зазнав жодної поразки у восьми боях і виступав по всьому світу, але зрештою йому зробили реконструктивну операцію на обличчі — це поклало початок його довічній одержимості косметичними процедурами.

Повернувшись до акторської кар'єри наприкінці дев'яностих, він зіграв невеликі ролі разом із Шоном Пенном, Сильвестром Сталлоне і Жан-Клодом Ван Даммом.

Але його справжнє повернення відбулося, коли він отримав головну роль у неонуарному бойовику "Місто гріхів" з Джессікою Альбою, Бенісіо дель Торо і Брюсом Віллісом.

З цього моменту почалася низка яскравих ролей у бойовиках, кульмінацією якої став фільм "Рестлер" 2008 року, за який він отримав премії "Золотий глобус" і BAFTA, а також номінацію на "Оскар".

Трелер фільму "Рестлер"

У 2023 році він з'явився в драмі Романа Поланскі "Палац".

За межами екрану Міккі був двічі одружений, але дітей у нього немає.

Він засудив президента Трампа, назвавши його "задирою", але також зазнав критики за те, що, вочевидь, підтримав президента Росії Володимира Путіна, одягнувши футболку з його зображенням.

Нагадаємо, 2022 року Міккі Рурк розповів Ксенії Собчак, що все своє майно заповідав своєму компаньйону з України і зізнався, що за останні роки Дмитро Корнійчук став його найкращим другом.