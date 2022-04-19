Міккі Рурк розповів, що все своє майно заповідав другові з України

Дмитро Корнійчук багато років є особистим помічником відомого актора.

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Відомий актор Міккі Рурк, зірка фільмів "Рестлер", "Дев'ять із половиною тижнів" і "Одного разу в Мексиці", дав інтерв'ю Ксенії Собчак, у якому розповів, що вже написав заповіт, згідно з яким усе його майно дістанеться його особистому помічнику та близькому другу Дмитру Корнійчуку з України.

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69-річний актор зізнався, що за вісім років Діма став для нього одним із найближчих людей.

[ + – ] Інтерв'ю Міккі Рурка Ксенії Собчак

"Це найважливіша людина для мене у світі! Я навіть свою домашню адресу запам'ятати не можу. Без Діми взагалі пропаду", – розповів Міккі в інтерв'ю Ксенії Собчак і зізнався, що вже спланував своє поховання. Поховати його слід із його вихованцями — собаками. За словами актора, вже 12 його улюбленців спочивають у склепі, і він сподівається, що колись упокоїться разом із ними.

А після його смерті все його майно та статки дістануться Корнійчуку.

Фото: Instagram mickey_rourke_ Фото: Instagram mickey_rourke_ Фото: Instagram mickey_rourke_

"Я все Дімі залишив, узагалі все! Ми з ним говорили про те, що мене покладуть у труну з песиками. Коли помре Діма, тримати песиків буде він. Не боюся смерті, боюся самого процесу. Вірю в те, що зможу побачити свого брата на тому світі, обійняти його", — розповів актор.

За даними Celebrity Net Worth, статки Міккі Рурка оцінюються в 10 мільйонів доларів. Також у актора є апартаменти на Манхеттені.

[ + – ] Ксенія Собчак, Міккі Рурк і його асистент Дмитро Корнійчук Фото: Скриншот

Нещодавно Міккі Рурк підтримав Україну. Він емоційно висловився про вторгнення ЗС РФ, захопився мужністю президента Володимира Зеленського та розкритикував США та НАТО за повільність. Слід гадати, що про те, що відбувається в Україні, актор і боксер знає від свого найближчого друга та помічника: родичі Дмитра живуть у Хмельницькій області.

Нагадаємо, раніше Рурк повідомляв, що хоче бути похованим в Україні та навіть обрав собі місце на цвинтарі в селі Загірці, звідки його компаньйон.