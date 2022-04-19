Микки Рурк рассказал, что все свое имущество завещал другу из Украины

Дмитрий Корнейчук много лет является личным помощником известного актера

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Известный актер Микки Рурк, звезда фильмов "Рестлер", "Девять с половиной недель" и "Однажды в Мексике", дал интервью Ксении Собчак, в котором рассказал, что уже написал завещание, согласно которому все его имущество достанется его личному помощнику и близкому другу Дмитрию Корнийчуку из Украины.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

69-летний актер признался, что за восемь лет Дима стал для него одним из самых близких людей.

[ + – ] Интервью Микки Рурка Ксении Собчак

"Это самый важный человек для меня в мире! Я даже свой домашний адрес запомнить не могу. Без Димы вообще пропаду", – рассказал Микки в интервью Ксении Собчак и признался, что уже спланировал свое погребение. Похоронить его следует с его питомцами – собаками. По словам актера, уже 12 его любимцев покоятся в склепе, и он надеется, что когда-нибудь упокоится вместе с ними.

А после его смерти все его имущество и состояние достанется Корнейчуку.

Фото: Instagram mickey_rourke_ Фото: Instagram mickey_rourke_ Фото: Instagram mickey_rourke_

"Я все Диме оставил, вообще все! Мы с ним говорили о том, что меня положат в гроб с песиками. Когда умрет Дима, держать песиков будет он. Не боюсь смерти, опасаюсь самого процесса. Верю в то, что смогу увидеть своего брата на том свете, обнять его", — рассказал актер.

Согласно данным Celebrity Net Worth, состояние Микки Рурка оценивается в 10 миллионов долларов. Также у актера есть апартаменты на Манхэттене.

[ + – ] Ксения Собчак, Микки Рурк и его ассистент Дмитрий Корнейчук Фото: Скриншот

Недавно Микки Рурк поддержал Украину. Он эмоционально высказался о вторжении ВС РФ, восхитился мужеством президента Владимира Зеленского и раскритиковал США и НАТО за медлительность. Надо полагать, что о происходящем в Украине актер и боксер знает от своего ближайшего друга и помощника: родственники Дмитрия живут в Хмельницкой области.

Напомним, ранее Рурк сообщал, что хочет быть похороненным в Украине и даже выбрал себе место на кладбище в селе Загорцы, откуда родом его компаньон.