67-летний Микки Рурк выбрал себе место на украинском сельском кладбище

Личный ассистент артиста уже подыскал для него место в селе Загорцы.

Знаменитый голливудский 67-летний актер Микки Рурк попросил после смерти похоронить его на украинском кладбище. Об этом в Facebook написал украинский журналист Юрий Гула.

По словам журналиста, личный ассистент Рурка Дмитрий Корнейчук прилетел в Украину из Лос-Анджелеса. Он выбрал для артиста место на кладбище в селе Загорцы.

"Як умру, то поховайте мене в Україні. Помните историю о Микки Рурке, который пожелал быть похороненным в маленьком украинском селе? Эту идею он не оставил! И его персональный ассистент Дмитрий Корнийчук прилетел из Лос-Анджелеса в Загорцы. Место для Микки выбрано!" – написал Гула.

Отметим, что село Загорцы находится в Белогорском районе Хмельницкой области. Именно там живет бабушка и похоронена родня его друга и помощника Дмитрия Корнейчука.

В Украине общий объем предоставленных ритуальных услуг и предметов населению в 2018 году составил 2,9 млрд гривен. Средняя цена похорон в 2018 году составила 5378 грн, что на 23% больше по сравнению с предыдущим годом (4385 грн). За последние годы в Украине резко выросло количество кремаций. Во многом это связано с дороговизной традиционных захоронений на кладбищах.