Микки Рурк назвал путинского генерала, посланного в Украину, безжалостным мясником

Актер призвал США и НАТО дать Украине все необходимое вооружение для борьбы с ВС РФ.

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69-летний американский актер и сценарист, а также профессиональный боксер Микки Рурк эмоционально высказался о войне в Украине, восхитившись мужеством президента Владимира Зеленского и раскритиковав США и НАТО за медлительность. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

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Американец подчеркнул, что в украинском Мариуполе уже погибли 22 тыс. человек, в основном старики, дети и члены их семей, а причиной их смерти стали последствия неизбирательных бомбардировок и ракет.

"Теперь, что еще хуже, Россия присылает весьма печально известного генерала Александра Дворникова. Его репутация хорошо известна во время войны с Сирией, снова убивающего мирных жителей, стариков, детей и мирных гражданских лиц. Этот человек – бессердечный безжалостный мясник".

Он восхитился украинским президентом Владимиром Зеленским, который "продолжает добывать у мира оружие, необходимое ему для защиты этой страны от этого бессмысленного кошмара, который день и ночь творится в Украине".

"Какого хрена США и все страны НАТО не могут дать президенту Зеленскому то, с чем ему и его народу нужно бороться. Украинцы – смелые и гордые люди, которые хотят жить при демократическом существовании. Мы сидим с крышей над головой, еда в доме, ужинаем в гостях, ходим в кино, берем детей в парк и спим ночью в своих кроватях, не прячась в подполье. Но отговорки от США и НАТО – это просто слова. Слова без смысла, слова без цели, слова без срочности", – пишет Рурк.

Актер признается, что не может даже нормально поужинать, слушая новости и наблюдая за "этой гребаной кровавой баней":

"Забудьте обо всем этом де**ме, о том, как вы ведете честную войну или нечестную войну. Так что давайте снимем наши гребаные перчатки и дадим этим людям все, что им нужно, прямо сейчас".

В завершение поста Микки рассказал о своем близком друге Дмитрии, с которым много лет работает.

"Обычно он очень уравновешенный. За все эти годы, что он был со мной, я никогда не видел страха или беспокойства на его лице. У Димы 12 членов семьи, которые живут в Украине, я не буду говорить, в каких городах, но каждый день и каждую ночь я боюсь, что Дима войдет в мою дверь, и я услышу, что кого-то из его семьи убили. Вчера утром зашел Дима, сел рядом и без каких-либо эмоций сказал мне, что один из его одноклассников, 38 лет, шел через улицу за своим котом, и ему несколько раз выстрелили в затылок".

Свою публикацию Рурк сопроводил фотографией генерала Дворникова.

Ранее актер постил видео с обращениями Владимира Кличко, Александра Усика, а также внимательно следил за всем, что происходит в Украине.

Ранее помочь Украине техникой и деньгами призывал оскароносный американский актер Шон Пенн. Он обратился к миллиардерам с предложением скинуться на истребители для ВСУ, а также признался, что подумывает о том, чтобы вернуться в Украину и взять в руки оружие против России.