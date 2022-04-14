Міккі Рурк назвав путінського генерала, посланого в Україну, безжальним м'ясником

Актор закликав США та НАТО дати Україні все необхідне озброєння для боротьби зі ЗС РФ.

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69-річний американський актор і сценарист, а також професійний боксер Міккі Рурк емоційно висловився про війну в Україні, захопившись мужністю президента Володимира Зеленського та розкритикувавши США та НАТО за повільність. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

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Американець наголосив, що в українському Маріуполі вже загинули 22 тис. людей, здебільшого старі, діти та члени їхніх сімей, а причиною їхньої смерті стали наслідки невиборчих бомбардувань і ракет.

"Тепер, що ще гірше, Росія надсилає дуже сумнозвісного генерала Олександра Дворнікова. Його репутація добре відома під час війни з Сирією, яка знову вбиває мирних жителів, старих, дітей і мирних цивільних осіб. Ця людина – безсердечний безжальний м'ясник".

Він захопився українським президентом Володимиром Зеленським, який "продовжує видобувати у світу зброю, необхідну йому для захисту цієї країни від цього безглуздого кошмару, який день і ніч твориться в Україні".

"Якого хріна США та всі країни НАТО не можуть дати президенту Зеленському те, з чим йому та його народу треба боротися. Українці – сміливі та горді люди, які хочуть жити за демократичного існування. Ми сидимо з дахом над головою, їжа в домі, вечеряємо в гостях, ходимо в кіно, беремо дітей у парк і спимо вночі у своїх ліжках, не ховаючись у підпіллі. Але відмовки від США та НАТО – це просто слова. Слова без сенсу, слова без мети, слова без терміновості", – пише Рурк.

Актор зізнається, що не може навіть нормально повечеряти, слухаючи новини та спостерігаючи за "цьою довбаною кривавою лазнею":

"Забудьте про все це гі*но, про те, як ви ведете чесну війну або нечесну війну. Так що давайте знімемо наші довбані рукавички й дамо цим людям усе, що їм потрібно, прямо зараз".

На завершення посту Міккі розповів про свого близького друга Дмитра, з яким багато років працює.

"Зазвичай він дуже врівноважений. За всі ці роки, що він був зі мною, я ніколи не бачив страху або занепокоєння на його обличчі. У Діми 12 членів сім'ї, які живуть в Україні, я не говоритиму, у яких містах, але кожен день і щоночі я боюся, що Діма увійде до моїх дверей, і я почую, що когось із його сім'ї вбили. Учора зранку зайшов Діма, сів поруч і без будь-яких емоцій сказав мені, що один із його однокасників, 38 років, ішов через вулицю за своїм котом, і йому кілька разів вистрілили в потилицю".

Свою публікацію Рурк супроводжував фотографією генерала Дворнікова.

Раніше актор постив відео зі зверненнями Володимира Кличка, Олександра Усика, а також уважно стежив за всім, що відбувається в Україні.

Раніше допомогти Україні технікою та грошима закликав оскароносний американський актор Шон Пенн. Він звернувся до мільярдерів із пропозицією скинутися на винищувачі для ЗСУ, а також зізнався, що подумує про те, щоб повернутися в Україну та взяти до рук зброю проти Росії.