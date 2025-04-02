Последний шанс "засветиться": Микки Рурк станет участником реалити-шоу "Большой брат"

72-летняя звезда фильма "Девять с половиной недель" станет самым известным участником шоу Celebrity Big Brother, где обычно собираются куда менее известные селебрити.

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Об этом сообщает The Sun.

72-летний номинант на премию "Оскар" стал одним из самых значимых приобретений за 24-летнюю историю реалити-шоу, поскольку Микки Рурк был звездой первой величины в свое время и имеет более чем сорокалетний опыт работы в шоу-бизнесе.

Помимо вражды с Робертом Де Ниро, у Микки за плечами два брака и череда громких отношений, в том числе с Ким Бейсингер, с которой он снимался в эротической драме "Девять с половиной недель".

Микки Рурк и Ким Бейсингер в фильме "Девять с половиной недель" Фото: Getty Images

Это значит, что руководители ITV надеются, что у него будет бесконечное количество историй, которыми он сможет поделиться, когда присоединится к реалити-шоу 7 апреля.

"С самого начала шоу трудно представить, чтобы "Большой брат" имел такой же большой контракт, как Микки Рурк. Шэрон Осборн была впечатляющим именем в прошлом сезоне, но голливудская икона уровня Микки приносит огромный успех", — сообщил источник.

Ранее самыми знаменитыми звездами, которые становились участниками реалити-шоу "Большой брат" были мать Сильвестра Сталлоне Джеки Сталлоне, баскетболист Деннис Родман, певица Ла Тойя Джексон, бывшая жена нынешнего президента США Ивана Трамп и актер Гэри Бьюзи.

"Истории, которые расскажет этот человек, несомненно, станут легендарными, и боссы надеются, что он сможет повторить успех Шэрон в прошлом году, которая была очень болтлива, когда дело доходило до обливания грязью известных лиц. Микки тоже любит откровенничать и не боится делиться секретами", — рассказал инсайдер.

Микки Рурк добился большого успеха в 1986 году, сыграв Джона Грея в картине "Девять с половиной недель", успех он закрепил, снявшись в фильме ужасов 1987 года "Сердце ангела" с Робертом Де Ниро.

После череды коммерческих провалов и приобретения репутации человека, с которым трудно общаться на съемочной площадке, в конце девяностых Рурк оставил актерскую карьеру, чтобы заняться боксом.

Микки Рурк Фото: Instagram mickey_rourke_

В 1991 году он заявил, что "занимается саморазрушением" и "не уважает себя как актера".

На ринге он не потерпел ни одного поражения в восьми боях и выступал по всему миру, но в итоге ему реконструктивная операция на лице — это положило начало его пожизненной одержимости косметическими процедурами.

Вернувшись к актерской карьере в конце девяностых, он сыграл небольшие роли вместе с Шоном Пенном, Сильвестром Сталлоне и Жан-Клодом Ван Даммом.

Но его настоящее возвращение произошло, когда он получил главную роль в неонуарном боевике "Город грехов" с Джессикой Альбой, Бенисио дель Торо и Брюсом Уиллисом.

С этого момента началась череда ярких ролей в боевиках, кульминацией которой стал фильм "Рестлер" 2008 года, за который он получил премии "Золотой глобус" и BAFTA, а также номинацию на "Оскар".

Трелер фильма "Рестлер"

В 2023 году он появился в драме Романа Полански "Дворец".

За пределами экрана Микки был дважды женат, но детей у него нет.

Он осудил президента Трампа, назвав его "задирой", но также подвергся критике за то, что, по всей видимости, поддержал президента России Владимира Путина, надев футболку с его изображением.

Напомним, в 2022 году Микки Рурк рассказал Ксении Собчак, что все свое имущество завещал своему компаньону из Украины и признался, что за последние годы Дмитрий Корнейчук стал его лучшим другом.