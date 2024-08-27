Зовсім не схожа на Джей Ло: деталі нових стосунків Бена Аффлека з Кік Кеннеді

За словами друзів, Кік абсолютно байдуже, що думає Дженніфер Лопес щодо їхніх стосунків. Вони стверджують, що під час шлюбу Бена між ними не було інтрижки.

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36-річна Кетлін "Кік" Кеннеді, з якою зовсім недавно помітили майже вільного 52-річного актора Бена Аффлека, — не новачок у його житті. До того як гучно возз'єднатися з Дженніфер Лопес, він зустрічався з представницею однієї з найвідоміших американських сімей, пише Daily Mail з посиланням на свої джерела.

Донька Роберта Ф. Кеннеді-молодшого та оскароносна голлівудська знаменитість, за словами інсайдерів, "насолоджуються часом", проте Кік поки що жодним чином не афішує цих стосунків, аби її не вважали коханкою та розлучницею.

"У Бена і Кік був роман, перш ніж він знову зійшовся з Джей Ло. Вони зустрілися, тому що Бен із Бостона, а коли живеш у Бостоні, сім'я Кеннеді — це королівська сім'я. Тому, коли він почав тусуватися з Кік, він справді думав, що потрапив у сім'ю Кеннеді. Але вона була занадто молода і не готова до чогось серйозного", — розповів журналістам інформатор.

За його словами, коли Бен знову возз'єднався з Дженніфер, роману на стороні у нього не було.

Коли Бен і Дженніфер знову возз'єдналися, Кік відійшла вбік Фото: Getty Images

"У них не було жодних інтрижок під час його шлюбу, але друзям Кік цікаво, що щойно сталося це розлучення, Бен раптово почав проводити час зі старою подружкою, чию сім'ю він вважає королівською", — підкреслив інсайдер.

Він додав, що міс Кеннеді вважає Бена дуже розумним і "в її стилі". Водночас вона приховує їхні стосунки.

"Вона не коханка. Вона зовсім не схожа на Джей Ло і любить тримати своє особисте життя в таємниці", — зауважило джерело.

Дівчина не переймається щодо того, як Лопес відреагує на рішення Аффлека відновити старий роман, тому що кохає Бена, і "їй все одно, що думає Джей Ло".

"Коли вони почали проводити час, він і Джей Ло були розлучені. Він ясно дав їй це зрозуміти. Вказавши, що Джей Ло розлучилася з чоловіком у квітні, вона тільки підтвердила це. Вони обидва переживають це день за днем, але поки їй подобається проводити з ним час. Вони проводять час у готелі Beverly Hills, тому що він пропонує знаменитостям такий рівень приватності, який більше ніде не надається. Той факт, що люди кажуть, що вона схожа на Джен Гарнер, лестить їй, оскільки вона вважає Джен красивою", — продовжив свої одкровення співрозмовник видання.

Ще одна людина з оточення знаменитостей каже, що пара просто краще пізнає одне одного:

"Бен проводив час із Кік, але поки нічого не сталося. Вони друзі і люблять проводити час один з одним, і це правда, що вона дійсно не думає про те, що Джей Ло подумає про те, що вона проводить час з Беном. Він чудовий хлопець, і вони пізнають один одного".

Кетлін любить природу

Ні Кік, ні Бен ніяк не коментують інсайдерську інформацію.

Кетлін — дочка Роберта Ф. Кеннеді-молодшого. Вона — випускниця Стенфордського університету в Каліфорнії, де вивчала історію і театр. Їй подобається індустрія розваг, і Кік навіть знімалася в невеликих ролях у кількох телешоу і фільмах, включно з "Поміркуй свій ентузіазм" з її мачухою Шеріл Гайнс.

Раніше Фокус писав, що Бен Аффлек не підтримує стосунки з дітьми Дженніфер Лопес після розриву.