Колишня дружина Дзідзьо вагітна первістком (відео)

Українська співачка SLAVIA (Ярослава Притула-Хома) оголосила про свою першу вагітність у незвичний спосіб, демонструючи новий кліп на пісню "Дівка з перцем".

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Відео артистка виклала на YouTube-каналі 3 квітня.

Новий кліп SLAVIA

Колишня дружина Дзідзьо (Михайла Хоми) в ролику з’являється в обтислому червоному вбранні із сіткою посередині. Образ з яскравим бантиком підкреслив округлий животик артистки.

Втім, залишається загадкою, хто є батьком дитини, адже знаменитість ретельно береже своє особисте життя від публіки. У кліпі з'являється загадковий чоловік, проте невідомо, чи це новий обранець SLAVIA, чи актор.

Як вказано в підписі до кліпу, артистка в новій композиції співає про суперсилу українок. Ярослава наголошує, що не дозволить гратися чоловікам зі своїми почуттями та зізналася, що свіжим треком описує новий етап свого життя.

Зазначимо, що SLAVIA вийшла заміж за Дзідзьо у 2013 році. Пара перебувала у стосунках 20 років (вісім – у шлюбі). А у 2021 році вони оголосили про своє розлучення.

SLAVIA

Наразі Ярослава Притула активно розвиває свою сольну кар'єру. Експодружжя після розриву не коментувало своє особисте життя, тому про їхні нові стосунки майже нічого невідомо.

Нагадаємо, народний артист України та автор багатьох відомих пісень Вадим Крищенко пригадав, як Софія Ротару намагалася зруйнувати карʼєру своїй землячці Лілії Сандулесу. Зокрема, співачки не поділили пісню "Білі нарциси".

Також Фокус писав про те, що співачка Ольга Цибульська розсекретила, чому більше не хоче співати з Дзідзьо. Артистка зазначила, що залишається у чудових стосунках із Дзідзьо, але вони дійсно дуже рідко бачаться.