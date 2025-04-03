Бывшая жена Дзидзьо беременна первенцем (видео)

Украинская певица SLAVIA (Ярослава Притула-Хома) объявила о своей первой беременности необычным способом, демонстрируя новый клип на песню "Дівка з перцем".

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Видео артистка выложила на YouTube-канале 3 апреля.

Новый клип SLAVIA

Бывшая жена Дзидзьо (Михаила Хомы) в ролике появляется в обтягивающем красном наряде с сеткой посередине. Образ с ярким бантиком подчеркнул округлый животик артистки.

Впрочем, остается загадкой, кто является отцом ребенка, ведь знаменитость тщательно бережет свою личную жизнь от публики. В клипе появляется загадочный мужчина, однако неизвестно, это новый избранник SLAVIA, или актер.

Как указано в подписи к клипу, артистка в новой композиции поет о суперсиле украинок. Ярослава отмечает, что не позволит играть мужчинам со своими чувствами и призналась, что свежим треком описывает новый этап своей жизни.

Отметим, что SLAVIA вышла замуж за Дзидзьо в 2013 году. Пара находилась в отношениях 20 лет (восемь — в браке). А в 2021 году они объявили о своем разводе.

Сейчас Ярослава Притула активно развивает свою сольную карьеру. Экс-супруги после разрыва не комментировали свою личную жизнь, поэтому об их новых отношениях почти ничего неизвестно.

Напомним, народный артист Украины и автор многих известных песен Вадим Крищенко вспомнил, как София Ротару пыталась разрушить карьеру своей землячке Лилии Сандулесу. В частности, певицы не поделили песню "Білі нарциси".

Также Фокус писал о том, что певица Ольга Цибульская рассекретила, почему больше не хочет петь с Дзидзьо. Артистка отметила, что остается в прекрасных отношениях с Дзидзьо, но они действительно очень редко видятся.