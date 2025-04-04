Редкое появление: Дженнифер Лопес вывела в свет 17-летнюю дочь (фото)

55-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес вывела в свет 17-летнюю дочь Эмму.

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Кадрами звезда сцены делится в своем Instagram.

Джей Ло готовилась наблюдать за дебютом Джорджа Клуни на Бродвее во время премьеры его пьесы "Спокойной ночи и удачи" в Winter Garden Theatre в Нью-Йорке.

По этому случаю мама двоих детей показала своему бывшему мужу Бену Аффлеку, что он потерял, как пишет Daily Mail, в черном бархатном платье с глубоким декольте, которое певица дополнила эффектным колье и лаконичным клатчем.

К Дженнифер Лопес присоединилась ее дочь Эмма, которая примерила черный деловой костюм с белой рубашкой и галстуком в клетку. Наследница звезды сцены продемонстрировала также прозрачные очки и ряд украшений. Эмма широко улыбалась, когда фотографы "поймали" их с мамой.

Дженнифер Лопес с дочерью Эммой

Отметим, что пьеса "Спокойной ночи и удачи" основана на одноименном фильме Клуни 2005 года, сценаристом, режиссером которого он был и в котором сыграл главную роль.

Кроме Лопес, на празднике также были Ума Турман, Кайя Гербер, Синди Кроуфорд, Рэнди Гербер.

Дети Дженнифер Лопес

Эмму и ее брата-близнеца Макса Лопес воспитывает с бывшим мужем Марком Энтони, с которым развелась в 2014 году. Музыкант уже женился на модели Надежде Феррейре, которая родила ему ребенка в июне 2023 года.

Тем временем Джей Ло в 2022 году вышла замуж за оскароносного актера Бена Аффлека. Впрочем, их брак продержался всего два года, и ровно во вторую годовщину певица подала на развод. До этого они уже несколько месяцев не жили вместе. Общих детей у Аффлека и Лопес нет.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Напомним, в феврале 2025 Дженнифер Лопес поздравила своих близняшек Эмму и Макса с днем рождения. "Кокосикам", как их называет певица, исполнилось уже 17 лет.

Также Фокус писал о том, что Бен Аффлек впервые прокомментировал причины развода с Дженнифер Лопес. Актер осознал, что его характер "более сдержанный" в то время, когда певица является его противоположностью.