Дженнифер Лопес публично обратилась к своим детям (видео)
Недавно артистка закончила развод с Беном Аффлеком. А от другого бывшего мужа Марка Энтони она воспитывает сына и дочь.
55-летняя американская певица Дженнифер Лопес поздравила своих близняшек Эмму и Макса с 17-летием. Видео с редкими кадрами наследников артистка поделилась в Instagram под песню Майли Сайрус.
"Кокосикам", как их называет Джей Ло и которых она родила от певца Марка Энтони, исполнилось уже 17 лет.
Дженнифер показала, как Макс и Эмма менялись спустя годы. В частности, певица продемонстрировала фанатам как архивные кадры именинников, так и свежие.
"Семнадцать. Я люблю вас за пределами навсегда", — написала знаменитость.
Близнецов Лопес воспитывает с бывшим мужем Марком Энтони, с которым развелась в 2014 году. Он уже женился на модели Наде Феррейре, которая родила музыканту ребенка в июне 2023 года.
Тем временем Джей Ло в 2022 году вышла замуж за оскароносного актера Бена Аффлека. Впрочем, брак Бена Аффлека и Дженнифер Лопес продержался всего два года, и ровно во вторую годовщину певица подала на развод. До этого они уже несколько месяцев не жили вместе. Общих детей у экс-пары нет.
Напомним, дочь Бена Аффлека больше не общается с Джей Ло.
Ранее Фокус писал, почему брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стал "кошмаром".