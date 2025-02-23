Дженнифер Лопес публично обратилась к своим детям (видео)

Недавно артистка закончила развод с Беном Аффлеком. А от другого бывшего мужа Марка Энтони она воспитывает сына и дочь.

Related video

55-летняя американская певица Дженнифер Лопес поздравила своих близняшек Эмму и Макса с 17-летием. Видео с редкими кадрами наследников артистка поделилась в Instagram под песню Майли Сайрус.

"Кокосикам", как их называет Джей Ло и которых она родила от певца Марка Энтони, исполнилось уже 17 лет.

Дженнифер показала, как Макс и Эмма менялись спустя годы. В частности, певица продемонстрировала фанатам как архивные кадры именинников, так и свежие.

"Семнадцать. Я люблю вас за пределами навсегда", — написала знаменитость.

Дженнифер Лопес с детьми

Близнецов Лопес воспитывает с бывшим мужем Марком Энтони, с которым развелась в 2014 году. Он уже женился на модели Наде Феррейре, которая родила музыканту ребенка в июне 2023 года.

Тем временем Джей Ло в 2022 году вышла замуж за оскароносного актера Бена Аффлека. Впрочем, брак Бена Аффлека и Дженнифер Лопес продержался всего два года, и ровно во вторую годовщину певица подала на развод. До этого они уже несколько месяцев не жили вместе. Общих детей у экс-пары нет.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Напомним, дочь Бена Аффлека больше не общается с Джей Ло.

Ранее Фокус писал, почему брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стал "кошмаром".