Дженніфер Лопес публічно звернулася до своїх дітей (відео)

Нещодавно артистка закінчила розлучення з Беном Аффлеком. А від іншого колишнього чоловіка Марка Ентоні вона виховує сина та доньку.

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55-річна американська співачка Дженніфер Лопес привітала своїх близнят Емму та Макса із 17-річчям. Відео з рідкісними кадрами спадкоємців артистка поділилася в Instagram під пісню Майлі Сайрус.

"Кокосикам", як їх називає Джей Ло і яких вона народила від співака Марка Ентоні, виповнилося вже 17 років.

Дженніфер показала, як Макс та Емма змінювалися через роки. Зокрема, співачка продемонструвала фанатам як архівні кадри іменинників, так і свіжі.

"Сімнадцять. Я люблю вас поза межами назавжди", — написала знаменитість.

Дженніфер Лопес з дітьми

Близнюків Лопес виховує з колишнім чоловіком Марком Ентоні, з яким розлучилася у 2014 році. Він уже одружився з моделлю Надею Феррейрою, яка народила музиканту дитину в червні 2023 року.

Тим часом Джей Ло у 2022 році одружилася з оскароносним актором Беном Аффлеком. Втім, шлюб Бена Аффлека і Дженніфер Лопес протримався лише два роки, і рівно в другу річницю співачка подала на розлучення. До цього вони вже кілька місяців не жили разом. Спільних дітей в експари немає.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Нагадаємо, донька Бена Аффлека більше не спілкується з Джей Ло.

Раніше Фокус писав, чому шлюб Дженніфер Лопес і Бена Аффлека став "кошмаром".