Рідкісна поява: Дженніфер Лопес вивела у світ 17-річну доньку (фото)

55-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес вивела у світ 17-річну доньку Емму.

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Кадрами зірка сцени ділиться у своєму Instagram.

Джей Ло готувалася спостерігати за дебютом Джорджа Клуні на Бродвеї під час прем’єри його пʼєси "На добраніч і удачі" у Winter Garden Theatre у Нью-Йорку.

З цієї нагоди мама двох дітей показала своєму колишньому чоловікові Бену Аффлеку, що він втратив, як пише Daily Mail, в чорній оксамитовій сукні з глибоким декольте, яку співачка доповнила ефектним кольє і лаконічним клатчем.

До Дженніфер Лопес приєдналася її донька Емма, яка приміряла чорний діловий костюм з білою сорочкою та краваткою у клітинку. Спадкоємиця зірки сцени продемонструвала також прозорі окуляри та низку прикрас. Емма широко посміхалася, коли фотографи "зловили" їх з мамою.

Дженніфер Лопес з донькою Еммою

Зазначимо, що пʼєса "На добраніч і удачі" заснована на однойменному фільмі Клуні 2005 року, сценаристом, режисером якого він був і в якому зіграв головну роль.

Крім Лопес, на святі також були Ума Турман, Кайя Гербер, Сінді Кроуфорд, Ренді Гербер.

Діти Дженніфер Лопес

Емму та її брата-близнюка Макса Лопес виховує з колишнім чоловіком Марком Ентоні, з яким розлучилася у 2014 році. Музикант уже одружився з моделлю Надею Феррейрою, яка народила йому дитину в червні 2023 року.

Тим часом Джей Ло у 2022 році одружилася з оскароносним актором Беном Аффлеком. Втім, їхній протримався лише два роки, і рівно в другу річницю співачка подала на розлучення. До цього вони вже кілька місяців не жили разом. Спільних дітей в Аффлека і Лопес немає.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Нагадаємо, у лютому 2025 Дженніфер Лопес привітала своїх близнят Емму та Макса з днем народження. "Кокосикам", як їх називає співачка, виповнилося вже 17 років.

Також Фокус писав про те, що Бен Аффлек уперше прокоментував причини розлучення з Дженніфер Лопес. Актор усвідомив, що його характер "більш стриманий" у той час, коли співачка є його протилежністю.