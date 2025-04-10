Служебный роман: Дженнифер Лопес заподозрили в новой влюбленности (фото)

55-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес дала папарацци повод подозревать себя в новой влюбленности. Ее заметили на съемках в компании Бретта Голдштейна, и Джей Ло широко улыбалась своему коллеге.

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Об этом пишет Daily Mail.

Лопес и Голдштейн вместе снимаются в романтической комедии Netflix "Служебный роман" в Нью-Джерси. Дженнифер и звезда "Теда Лассо"держались за руки между дублями. Они оба были закутаны в большие пуховики и мило беседовали, прежде чем работа над фильмом продолжилась.

После начала съемок на прошлой неделе актеры стали предметом слухов о романе, а фанаты восхищались их "химией" в социальных сетях.

"Служебный роман" снимает режиссер "Билета в рай" Ол Паркер, а Лопес одновременно играет главную роль и продюсирует фильм совместно с Netflix.

"После очень тяжелого начала 2025 года Дженнифер не может дождаться начала нового проекта, и, безусловно, ей помогает то, что она будет работать с такой красивой и умной звездой, как Бретт. Он – горячий билет и настоящий классный актер с талантом, который его подкрепляет. Он не только играет, но и пишет потрясающие сценарии. Он как молодая, лучшая, британская версия Бена. Она считает его очень милым. Это будет напоминанием Бену, что она по-прежнему горячая штучка в Голливуде, и как это может не заставить ее чувствовать себя великолепно?" — отметил источник.

Дженнифер информатор назвал "генератором кассовых сборов", и новый фильм станет очередным напоминанием об этом.

Ранее инсайдеры говорили СМИ, что Лопес "хочет снова влюбиться" и ищет мужчину, который сможет "справиться" с ее активным образом жизни в Голливуде. Наряду со съемками "Служебного романа" и подготовкой к предстоящему выходу ее музыкального фильма "Поцелуй женщины-паука" в среду было объявлено, что звезда будет вести церемонию вручения премии American Music Awards 2025 и выступит там. Впервые она вела ее в 2015 году.

Мероприятие состоится в Лас-Вегасе в День памяти, который приходится на понедельник, 26 мая, и является неофициальным началом лета. 51-я церемония вручения премии AMA будет транслироваться на канале CBS.

Тем временем Бен Аффлек недавно прокомментировал их развод. Певица подала документы в суд менее чем через два года после их свадьбы, в августе 2024-го. Их развели пять месяцев спустя. В последнем выпуске GQ Аффлек настаивал, что за их разрывом не стояло "какого-то серьезного перелома", и что он по-прежнему "очень уважает" свою бывшую жену.

"Есть тенденция смотреть на разрывы и хотеть определить первопричины или что-то в этом роде. Но, честно говоря… правда гораздо более банальна, чем, вероятно, люди могли бы поверить или что это было бы интересно. Нет никакого скандала, никакой мыльной оперы, никакой интриги [о нашем разводе]. Правда в том, что когда вы говорите кому-то: "Эй, что случилось?" Ну, нет никакого "Вот что случилось"", – объяснил он.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер все чаще начала выходить в свет со своей 17-летней дочерью.