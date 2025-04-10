Службовий роман: Дженніфер Лопес запідозрили в новій закоханості (фото)

55-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес дала папараці привід підозрювати себе в новій закоханості. Її помітили на зйомках у компанії Бретта Ґолдштейна, і Джей Ло широко посміхалася своєму колезі.

Related video

Про це пише Daily Mail.

Лопес і Ґолдштейн разом знімаються в романтичній комедії Netflix "Службовий роман" у Нью-Джерсі. Дженніфер і зірка "Теда Лассо" трималися за руки між дублями. Вони обидва були закутані у великі пуховики і мило розмовляли, перш ніж робота над фільмом продовжилася.

Після початку зйомок минулого тижня актори стали предметом чуток про роман, а фанати захоплювалися їхньою "хімією" в соціальних мережах.

"Службовий роман" знімає режисер "Квитка до раю" Ол Паркер, а Лопес одночасно грає головну роль і продюсує фільм спільно з Netflix.

"Після дуже важкого початку 2025 року Дженніфер не може дочекатися початку нового проєкту, і, безумовно, їй допомагає те, що вона працюватиме з такою красивою і розумною зіркою, як Бретт. Він — гарячий квиток і справжній класний актор із талантом, який його підкріплює. Він не тільки грає, а й пише разючі сценарії. Він як молода, найкраща, британська версія Бена. Вона вважає його дуже милим. Це буде нагадуванням Бену, що вона, як і раніше, гаряча штучка в Голлівуді, і як це може не змусити її почуватися чудово?" — зазначило джерело.

Дженніфер інформатор назвав "генератором касових зборів", і новий фільм стане черговим нагадуванням про це.

Раніше інсайдери говорили ЗМІ, що Лопес "хоче знову закохатися" і шукає чоловіка, який зможе "впоратися" з її активним способом життя в Голлівуді. Поряд зі зйомками "Службового роману" і підготовкою до майбутнього виходу її музичного фільму "Поцілунок жінки-павука" в середу було оголошено, що зірка буде вести церемонію вручення премії American Music Awards 2025 і виступить там. Уперше вона вела її 2015 року.

Захід відбудеться в Лас-Вегасі в День пам'яті, який припадає на понеділок, 26 травня, і є неофіційним початком літа. 51-шу церемонію вручення премії AMA транслюватимуть на каналі CBS.

Тим часом Бен Аффлек нещодавно прокоментував їхнє розлучення. Співачка подала документи до суду менш ніж через два роки після їхнього весілля, у серпні 2024-го. Їх розлучили п'ять місяців потому. В останньому випуску GQ Аффлек наполягав, що за їхнім розривом не стояло "якогось серйозного перелому", і що він, як і раніше, "дуже поважає" свою колишню дружину.

"Є тенденція дивитися на розриви і хотіти визначити першопричини або щось у цьому роді. Але, чесно кажучи... правда набагато банальніша, ніж, імовірно, люди могли б повірити або що це було б цікаво. Немає ніякого скандалу, ніякої мильної опери, ніякої інтриги [про наше розлучення]. Правда в тому, що коли ви говорите комусь: "Гей, що трапилося?" Ну, немає ніякого "Ось що сталося", – пояснив він.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер дедалі частіше почала виходити у світ зі своєю 17-річною донькою.