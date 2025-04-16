Актриса "Друзей" утверждает, что умерший Мэттью Перри являлся ей в виде птицы

Американская актриса Мэгги Уилер, известная по роли Дженис в сериале "Друзья", рассказала, что "получила знак из потустороннего мира" после смерти Мэттью Перри — одного из звездных актеров этого сериала (Перри играл Чендлера Бинга). По словам Уилер, знак подал ястреб.

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О своих необычных видениях Мэгги Уилер рассказала в тематическом подкасте Still Here.

В сериале Уилер и Перри играли эксцентричную пару, а в реальной жизни — были близкими друзьями. Брат Мэгги Уилер умер из-за наркозависимости, и поэтому смерть Мэттью Перри от передозировки наркотическими препаратами стала для актрисы двойным ударом.

Однако Уилер верит, что ее умершие близкие люди нашли друг друга. Однажды, после смерти Перри, она лежала в бассейне и думала о нем и о своем брате. Мысленно Уилер попросила брата "присматривать" за Мэттью — и в тот момент, по ее словам, над ее головой пролетели два ястреба.

"Один сделал круг, вернулся ко второму и вместе они пролетели мимо меня. Это был очень знаковый момент — если вы верите в такие вещи", — заявила Мэгги Уилер.

Напомним, актер Мэттью Перри умер 28 октября 2023 года. Его тело нашли в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе.

Впоследствии выяснилось, что в крови Перри обнаружили кетамин, который применяется для лечения депрессии и тревоги. Смерть актера была признана несчастным случаем.

Также мы сообщали, что еще одна звезда сериала "Друзья", актриса Кортни Кокс, несколько раз пыталась связаться с Мэттью Перри с помощью спиритических сеансов.