Акторка "Друзів" стверджує, що померлий Меттью Перрі являвся їй у вигляді птаха

Американська акторка Меггі Вілер, відома за роллю Дженіс у серіалі "Друзі", розповіла, що "мала знак з потойбіччя" після смерті Меттью Перрі – одного з зіркових акторів цього серіалу (Перрі грав Чендлера Бінга). За словами Вілер, знак подав яструб.

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Про свої незвичайні видіння Меггі Вілер розповіла у тематичному подкасті Still Here.

У серіалі Вілер і Перрі грали ексцентричну пару, а у реальному житті – були близькими друзями. Брат Меггі Вілер помер через наркозалежність, і тому смерть Меттью Перрі через передозування наркотичними препаратами стада для акторки подвійним ударом.

Проте Вілер вірить, що її померлі близькі люди знайшли одне одного. Одного разу, після смерті Перрі, вона лежала у басейні та думала про нього й про свого брата. Подумки Вілер попросила брата "доглядати" за Меттью – і в той момент, за її словами, над її головою пролетіли два яструби.

"Один зробив коло, повернувся до другого і разом вони пролетіли повз мене. Це був дуже знаковий момент – якщо ви вірите в такі речі", – заявила Меггі Вілер.

Нагадаємо, актор Меттью Перрі помер 28 жовтня 2023 року. Його тіло знайшли у джакузі в його будинку в Лос-Анджелесі.

Згодом з’ясувалося, що в крові Перрі виявили кетамін, який лікує депресію та тривогу. Смерть актора була визнана нещасним випадком.

Також ми повідомляли, що ще одна зірка серіалу "Друзі", акторка Кортні Кокс, декілька разів намагалась зв'язатися з Меттью Перрі за допомогою спіритичних сеансів.