ЗМІ назвали причину смерті зірки серіалу "Друзі" Метью Перрі: що виявили в його крові

Тіло Метью Перрі знайшов його помічник. Він не повідомляв про будь-які недавні хвороби, скарги, вживання алкоголю чи наркотиків актором, розповіли журналісти.

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Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі міг померти внаслідок кетаміну, який виявили в його крові. Про це повідомило видання CNN.

У п'ятницю 15 грудня Управління судово-медичної експертизи Лос-Анджелеса опублікувало звіт розчину, в якому зафіксовано, що в крові Перрі виявили кетамін, який лікує депресію та тривогу. Його смерть визнана нещасним випадком.

"При високих рівнях кетаміну, виявлених у його посмертних зразках крові, основні летальні наслідки були б як від надмірної стимуляції серцево-судинної системи, так і від пригнічення дихання", — йдеться у звіті.

Згідно зі звітом, кетамін має медичне та хірургічне застосування як анестетик. Проте він такий відомий як рекреаційний наркотик через "його "дисоціативну" природу, яка вказує на роз’єднання розуму та тіла". Крім цього, кетамін може викликати короткочасні галюцинаторні та психоделічні ефекти. У ЗМІ зазначили, що за півтора тижня до смерті Перрі проходив лікування, проте за цей час речовина не повинна була б залишатися в організмі.

Тіло Перрі, яке було в басейні, знайшов його помічник. У розтині йдеться про те, що утоплення могло спричинити смерть актора "через занурення в басейн, коли він втратив свідомість". Натомість помічник не повідомляв про будь-які недавні хвороби, скарги, вживання алкоголю чи наркотиків.

ЗМІ з посиланням на експертів наголосили, що в крові Перрі виявили високий рівень кетаміну, проте незрозуміло, чи могло це спричинити смерть само по собі. Зі слів професора кафедри судової експертизи Університету Джорджа Вашингтона доктора Віктора Відрна, люди по-різному можуть реагувати на кетамін, він може стати смертельним через вплив на дихання.

Нагадаємо, Меттью Перрі помер 28 жовтня 2023 року. Тіло актора знайшли в джакузі в його будинку в Лос-Анджелесі.

Раніше американська акторка Дженніфер Еністон заявила, що за кілька днів до смерті Меттью Перрі був "щасливим" і "здоровим". Зокрема, він кинув палити та набрав вагу. З її слів, Перрі не мав рецидивів з наркотичною залежністю.