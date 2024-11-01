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Стиль життя

Зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс проводить спіритичні сеанси із померлим Метью Перрі

Метью Перрі, Кортні Кокс, Друзі, смерть Метью Перрі
Фото: Відкриті джерела | Кортні Кокс намагається зв'язатись із Метью Перрі (ілюстративне фото)

Акторка зізналась, що у неї є запитання про життя та смерть колеги, тому вона буде продовжувати сеанси.

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Зірка серіалу "Друзі", акторка Кортні Кокс декілька разів за допомогою спіритичних сеансів намагалась зв'язатися з Меттью Перрі після його смерті минулого року. На її думку, є "питання без відповідей" про його життя та смерть. Про це розповідає DailyMail з посиланням на власні джерела.

"Кортні кілька разів збирала друзів і організовувала вечори з дошкою віджі, щоб зв'язатися з Метью", — зазначає видання.

У акторки є багато питань про життя та смерть Метью Перрі й вона "хоче докопатися до суті". Кортні Кокс намагалася зв'язатися зі своїм покійним колегою Метью Перрі "кілька разів" з моменту його смерті. Поки що їй не вдалось зв'язатись із колегою, але жінка планує продовжувати до тих пір, поки не вийде.

Кортні Кокс — не новачок в цьому. Раніше вона вже брала участь у спіритичних сеансах, коли у 2022 році вона купила новий будинок в Лос-Анджелесі і вважала, що в ньому мешкають привиди.

Нагадаємо, що актор помер 28 жовтня у Лос-Анджелесі. Його тіло знайшли співробітники правоохоронних органів у джакузі його будинку. Його колеги по серіалу "Друзі" два дні зберігали мовчання, але згодом віддали данину поваги другу.

Згодом, в травні 2024 року Кортні Кокс зізналася, що розмовляє з покійним Меттью Перрі після його смерті. Тоді вона зазначала, що тісний контакт між нею та покійним колегою не припиняється і після його смерті.

Відповідно до рішення Офісу судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес основною причиною смерті був кетамін. Актор приймав препарат через свого постійного лікаря.

Згодом стало відомо, що лікар Марк Чавес, один із двох медиків, обвинувачених у зв'язку зі смертю актора Меттью Перрі, визнав себе винним у незаконному розповсюдженні кетаміну. Йому загрожує 10 років позбавлення волі.