"Відвідує мене": Кортні Кокс "розмовляє" з покійним Меттью Перрі

Меттью Перрі раптово пішов із життя у жовтні 2023 року. Актору було 54 роки.

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Американська акторка Кортні Кокс зізналася, що розмовляє з покійним Меттью Перрі після його смерті в жовтні 2023 року. Про це зірка серіалу "Друзі" розповіла в інтервʼю CBS Sunday Morning.

Кокс зазначила, що тісний контакт між нею та покійним колегою не припиняється і після його смерті.

"Я така вдячна за те, що мені довелося працювати з ним у такому тісному контакті протягом стількох років. Він часто відвідує мене. Я розмовляю з мамою, татом, Меттью. Я відчуваю, що він поряд", — зізналася зірка екрану.

У своїх соцмережах Кортні показала уривки культового ситкому, остання серія якого вийшла на екрани 20 років тому.

"Минуло 20 років з моменту фіналу серіалу "Друзі". Я не знаю, як ми змогли діяти крізь всі сльози. Завжди вдячна", — написала виконавиця ролі Моніки Геллер.

Фінал серіалу "Друзі" вийшов у 2004 році

Меттью Перрі був знайдений мертвим у гідромасажній ванні свого будинку у Лос-Анджелесі 28 жовтня 2023 року. Джерела в правоохоронних органах повідомили, що на місці події смерті актора не було помічено заборонених речовин чи слідів насильницької смерті.

У "Друзях" Кортні Кокс (Моніка Геллер) та Меттью Перрі (Чендлер Бінг) зіграли закохану пару, яка згодом одружилася.

Меттью Перрі в серіалі "Друзі" Фото: Скриншот

Нагадаємо, Кортні Кокс висловилася з приводу смерті свого екранного коханого.

Також Фокус писав про долі всіх головних героїв "Друзів" після закінчення зйомок серіалу.