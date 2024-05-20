"Посещает меня": Кортни Кокс "разговаривает" с покойным Мэттью Перри

Мэттью Перри внезапно ушел из жизни в октябре 2023 года. Актеру было 54 года.

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Американская актриса Кортни Кокс призналась, что разговаривает с покойным Мэттью Перри после его смерти в октябре 2023 года. Об этом звезда сериала "Друзья" рассказала в интервью CBS Sunday Morning.

Кокс отметила, что тесный контакт между ней и покойным коллегой не прекращается и после его смерти.

"Я так благодарна за то, что мне пришлось работать с ним в таком тесном контакте на протяжении стольких лет. Он часто навещает меня. Я разговариваю с мамой, папой, Мэттью. Я чувствую, что он рядом", — призналась звезда экрана.

В своих соцсетях Кортни показала отрывки культового ситкома, последняя серия которого вышла на экраны 20 лет назад.

"Прошло 20 лет с момента финала сериала "Друзья". Я не знаю, как мы смогли действовать сквозь все слезы. Всегда благодарна", — написала исполнительница роли Моники Геллер.

Финал сериала "Друзья" вышел в 2004 году

Мэттью Перри был найден мертвым в гидромассажной ванне своего дома в Лос-Анджелесе 28 октября 2023 года. Источники в правоохранительных органах сообщили, что на месте происшествия смерти актера не было замечено запрещенных веществ или следов насильственной смерти.

В "Друзьях" Кортни Кокс (Моника Геллер) и Мэттью Перри (Чендлер Бинг) сыграли влюбленную пару, которая впоследствии поженилась.

Мэттью Перри в сериале "Друзья" Фото: Скриншот

Напомним, Кортни Кокс высказалась по поводу смерти своего экранного возлюбленного.

Также Фокус писал о судьбах всех главных героев "Друзей" после окончания съемок сериала.