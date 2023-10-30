Проклятие "Друзей": как сложились жизни Росса, Чендлера, Моники и других

Финальный эпизод "Друзей" смотрели более 50 миллионов зрителей по всему миру в 2004 году. После этого судьбы исполнителей главных героев сложились совсем по-другому.

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После внезапной смерти Мэттью Перри, исполнителя роли Чендлера Бинга, фанаты "Друзей" выражают скорбь по любимому актеру. Фокус рассказывает, как сложились судьбы всей шестерки после окончания культового сериала.

Мэттью Перри

"Чендлер Бинг" был дважды номинирован на "Эмми" в категории "Лучший приглашенный актер в драматическом телесериале". Также довольно популярным Перри сделала комедия "Девять ярдов" (2000) и ее сиквел (2004), однако с окончанием "Друзей" карьера актера постепенно пошла на спад.

Мэттью признавался, что имел проблемы с запрещенными веществами, из-за чего даже не помнит целые годы съемок ситкома. В 2018 году американо-канадский актер пережил очередную операцию, поэтому стал еще реже появляться на публике. Всего в мемуарах он рассказывал о 14 операциях на желудке и 15 реабилитациях.

В конце октября 2023 года Мэттью Перри внезапно ушел из жизни на 55-м году жизни. Его нашли в джакузи своего дома.

"Чендлер" не был женат и так и не стал отцом.

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Мэттью Перри Фото: Instagram mattyperry4

Дженнифер Энистон

Единственный "Золотой глобус", завоеванный "Друзьями", ушел именно "Рэйчел Грин" — за лучшую женскую роль в комедийном сериале в 2003-м.

Через год после этого актрису признали самой красивой женщиной мира, по версии журнала People, затем она также получила титул женщины года от GQ, а еще через год стала самой стильной, по мнению People.

Энистон сыграла во многих картинах, например, "Брюс Всемогущий", "Марли и я", "Жена напрокат", "Загадочное убийство", "Мы — Миллеры", а также звезда экрана появилась в "Утреннем шоу" с Риз Уизерспун.

Дженнифер сначала была замужем за Брэдом Питтом, который появился в одном из эпизодов "Друзей". Впоследствии избранником знаменитости стал Джастин Теру, однако и с ним история актрисы закончилась. Она так и не стала мамой, откровенно рассказывая о своем бесплодии.

Дженнифер Энистон Фото: Instagram Chris McMillan

Лиза Кудроу

"Фиби" впоследствии исполнила главную роль в сериале "Возвращение". Однако он имел низкие рейтинги и не получил даже второго сезона. После этого Кудроу сыграла в картинах "PS. Я люблю тебя", "Отель для собак" и "Отличница легкого поведения".

Мужем актрисы белорусского происхождения является руководитель по рекламе Мишель Штерн. Они женаты с 1995 года. Пара воспитывает 25-летнего сына Джулиана.

Лиза Кудроу Фото: Скриншот видео

Кортни Кокс

Кроме Моники Геллер, в тот же период Кортни Кокс получила роль Гейл в серии фильмов "Крик", продолжение которого вышло в 2022 году. Также она могла сыграть одну из ролей в культовом сериале "Отчаянные домохозяйки", однако из-за беременности дочерью Коко отказалась.

Еще одной яркой страницей творческой жизни Кокс является сериал "Город хищниц", за роль в котором она была номинирована на "Золотой глобус".

В 1999 году актриса вышла замуж за Дэвида Аркетта. Они вместе воспитали дочь Коко, которая родилась в 2004 году. Однако в 2013 пара развелась.

Сейчас "Моника" встречается с младшим на 12 лет музыкантом Джонни Мак-Дейдом.

Кортни Кокс Фото: Getty Images

Дэвид Швиммер

Исполнитель роли Росса Геллера впоследствии озвучил жирафа Мелмана в "Мадагаскаре", а еще сыграл Роберта Кардашьяна в первом сезоне "Американской истории преступлений", за которую получил номинацию на "Эмми".

В 2010 году актер женился на Зои Бакман. Впрочем, через 7 лет их союз распался. Пара стала родителями дочери Клео.

Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон Фото: Скриншот

Мэтт Леблан

Актер даже получил отдельный сериал под названием "Джоуи", который вышел на экраны практически сразу после культового ситкома, однако получил низкие рейтинги и остался без продолжения.

В 2011 году Леблан появился в сериале "Эпизоды", за который получил "Золотой глобус".

У актера есть 19-летняя дочь Марина от союза с Мелиссой Макнайт. После развода актер начал романтические отношения с Авророй Маллиган.

Мэтт Леблан и Аврора Маллиган Фото: Getty Images

Напомним, Дженнифер Энистон предполагала, что современное поколение может обидеться на "Друзей".

Также Фокус писал о знаменитых цитатах Мэттью Перри из сериала "Друзья".