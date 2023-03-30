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Стиль жизни

Дженнифер Энистон считает, что современное поколение может обидеться на сериал "Друзья"

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Фото: Getty Images | Дженнифер Энистон

Знаменитость рассказала, что "комедия развилась" настолько, что в наши дни быть смешной стало сложно.

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54-летняя американская актриса Дженнифер Энистон считает, что современное поколение может "обидеться" на культовый сериал "Друзья". Об этом пишет Yahoo.

Звезда экрана рассказала, что комедия развилась настолько, что в наши дни быть смешной стало сложно.

"Теперь это немного сложно, потому что вы должны быть очень осторожными, что очень усложняет работу комикам, потому что красота комедии заключается в том, что мы высмеиваем себя, высмеиваем жизнь", – сказала Энистон. "[Раньше] можно было шутить над фанатиком и смеяться — это была истерика. И речь шла о том, чтобы объяснить людям, насколько смешны люди. А теперь нам это запрещено".

"Есть целое поколение людей, детей, которые сейчас возвращаются к эпизодам "Друзей" и считают их оскорбительными", — добавила она. "Были вещи, которые никогда не были умышленными, а другие… ну мы должны были продумать это — но я не думаю, что там была такая чувствительность, как сейчас".

Знаменитость подытожила: "Всем нужна смешность! Мир нуждается в юморе! Мы не можем воспринимать себя слишком серьезно. Особенно в Соединенных Штатах. Все слишком разделены".

Актеры сериала "Друзья" Fullscreen
Актеры сериала "Друзья"
Фото: People

Все шесть главных героев сериала "Друзья" были белыми, и в сериале редко появлялись темнокожие актеры в течение 10 сезонов и 236 эпизодов. Такие люди, как Лорен Том, Габриэль Юнион, Марк Консуэлос и Крэйг Робинсон, появились в сериале в небольших ролях второго плана.

Актеры сериала "Друзья" Fullscreen
Актеры сериала "Друзья"
Фото: Скриншот

Напомним, Дженнифер Энистон ненавидит прическу своей героини Рэйчел в "Друзьях".

Также Фокус писал о роскошном имении Дженнифер Энистон в Лос-Анджелесе.