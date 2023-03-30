Дженнифер Энистон показала свой роскошный особняк в Лос-Анджелесе (видео)

Особняк звезда купила в 2011 году и превратила его в дом своей мечты.

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54-летняя американская актриса Дженнифер Энистон приоткрыла для поклонников двери своего роскошного особняка в престижном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр, поделившись в Instagram видео о подготовке к премьере фильма "Загадочное убийство 2".

Фанаты знаменитости смогли увидеть не только ее роскошное платье мини от Versace, которое она выбрала для мероприятия, но и обратили внимание на невероятно красивый пейзаж, открывающийся с балкона.

Дженнифер купила дом площадью почти 800 квадратных метров в 2011 году за 21 млн долларов. Особняк был спроектирован А. Куинси Джонсом, а его строительство завершилось в 1965 году. В доме – четыре спальни, шесть с половиной ванных комнат, винный погреб, бассейн и гостевой до. С окон открывается вид на город и океан. На огромном заднем дворе есть открытая беседка с камином рядом с большими шезлонгами, а большой бассейн окружен деревянными панелями.

Ранее на склоне холма был виноградник, но садовый дизайнер Марчелло Виллано и ландшафтный архитектор Энн Аттигер превратили ее открытое пространство в оазис, состоящий из террас, садов в азиатском стиле и смежных комнат.

По словам Дженнифер, если бы она не стала актрисой, то с удовольствием попробовала бы себя в качестве дизайнера.

"Есть что-то в подборе тканей и отделки, что питает мою душу", – признавалась она.

Актриса сказала, что когда она только купила дом, архитектор Фредерик Фишер сделал ремонт, но он был слишком минималистичным и крутым на ее вкус, особенно массивная дверь, окрашенная в красный цвет. Дженнифер почувствовала связь с домом и работала со Стивеном Шедли, дизайнером интерьера AD100, который помог ей превратить особняк в дом ее мечты.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Энистон рассказала, почему ненавидит прическу своей героини из сериала "Друзья".