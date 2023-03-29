Дженнифер Энистон в серебряном мини появилась на премьере фильма "Загадочное убийство 2"

Дженнифер Энистон выглядела сенсационно на премьера своего последнего фильма.

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54-летняя американская актриса Дженнифер Энистон посетила премьеру фильма "Загадочное убийство 2" в театре "Ридженси Виллидж" в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Энистон продемонстрировала свои подтянутое загорелое тело в облегающем серебряном мини-платье в сетку с деталями из бисера и замысловатым дизайном от Atelier Versace. Звезда "Друзей" дополнила образ черными босоножками с ремешками на шпильке.

Дженнифер Энистон Фото: Getty Images

Из аксессуаров знаменитая актриса выбрала два кольца, чтобы все внимание было приковано к платью. Волосы Дженнифер оставила распущенными, а макияж сделала с розовыми румянами и нюдовой помадой.

На красной дорожке она также позировала с коллегой по фильму, 56-летним актером с Адамом Сэндлером.

Он выбрал гораздо более непринужденный образ, надев серую толстовку с капюшоном "Никс", коричневые брюки и синие кроссовки. Из-под его худи выглядывала ярко-розово-синяя рубашка.

Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер

Напомним, Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер раскрыли "клички", которыми они называют друг друга в течении длительного времени. Энистон и Сэндлер стали близкими друзьями в течение десятилетий. Не удивительно, что звезды списка А имеют друг для друга прозвища.

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