Дженніфер Еністон у срібному міні з'явилася на прем'єрі фільму "Загадкове вбивство 2"

Дженніфер Еністон виглядала сенсаційно на прем'єрі свого останнього фільму.

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54-річна американська акторка Дженніфер Еністон відвідала прем'єру фільму "Загадкове вбивство 2" у театрі "Рідженсі Віллідж" у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Еністон продемонструвала своє підтягнуте засмагле тіло в срібній сукні в сітку з деталями з бісеру і хитромудрим дизайном від Atelier Versace. Зірка "Друзів" доповнила образ чорними босоніжками з ремінцями на шпильці.

Дженіфер Еністон Фото: Getty Images

З аксесуарів знаменита акторка обрала два каблучки, щоб уся увага була прикута до сукні. Волосся Дженніфер залишила розпущеним, а макіяж зробила з рожевими рум'янами та нюдовою помадою.

На червоній доріжці вона також позувала з колегою з фільму, 56-річним актором з Адамом Сендлером.

Він вибрав набагато більш невимушений образ, одягнувши сіру толстовку з капюшоном "Нікс", коричневі штани та сині кросівки. З-під його худы виглядала яскраво-рожево-синя сорочка.

Дженніфер Еністон та Адам Сендлер

Нагадаємо, Дженніфер Еністон і Адам Сендлер розкрили "клички", якими вони називають один одного протягом тривалого часу. Еністон та Сендлер стали близькими друзями протягом десятиліть. Не дивно, що зірки списку А мають один для одного прізвиська.

Також Фокус писав, що Дженніфер Еністон показала ідеальне бежеве пальто на весну 2023 року.