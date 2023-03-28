Дженніфер Еністон показала ідеальне бежеве пальто на весну 2023 року (фото)

Весна – це час, коли дні стають довшими, а сонце світить трохи яскравіше. Однак у перші кілька тижнів сезону все ще може бути досить прохолодно. Наявність легких пальто, які можна одягати поверх топів та светрів, є ключем до комфортного та стильного образу.

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54-річна американська актриса Дженніфер Еністон, прямуючи на ранкове шоу Good Morning America у рамках просування фільму "Загадкове вбивство 2", продемонструвала позачасовий стиль — класичне бежеве пальто. Про це пише Us Weekly.

Для монохромного образу актриса обрала облягаючу бежеву міні-сукню, яка підкреслювала її сонячну засмагу. Зверху володарка "Еммі" одягла бежеве пальто. Завдяки своїй довгій довжині та відкритому дизайну спереду – це стильний та практичний вибір для весни. Не дивно, що Еністон носить пальта у різних кольорах. Своє вбрання вона доповнила туфлями тілесного кольору, які подовжували її стрункі ноги.

Дженніфер Еністон по дорозі на Good Morning America

Останнім часом Дженніфер Еністон віддає перевагу монохромним образам. Напередодні ввечері знаменитість одягла схоже повністю чорне вбрання: чорне пальто, чорне плаття, що обтягує, і туфлі на підборах. До свого ідеального total-black аутфіту актриса грецького походження додала кілька великих чорних окулярів, золоті сережки-кільця та довгий блейзер.

Дженіфер Еністон

Нагадаємо, зірка "Друзів" дала інтерв'ю, в якому зізналася, що красу та молодість їй дозволяє зберегти сон та здоровий спосіб життя.

Також Фокус писав, що Дженніфер Еністон зізналася, що ненавидить зачіску своєї героїні Рейчел із "Друзів".