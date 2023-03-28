Дженніфер Еністон показала ідеальне бежеве пальто на весну 2023 року (фото)
Весна – це час, коли дні стають довшими, а сонце світить трохи яскравіше. Однак у перші кілька тижнів сезону все ще може бути досить прохолодно. Наявність легких пальто, які можна одягати поверх топів та светрів, є ключем до комфортного та стильного образу.
54-річна американська актриса Дженніфер Еністон, прямуючи на ранкове шоу Good Morning America у рамках просування фільму "Загадкове вбивство 2", продемонструвала позачасовий стиль — класичне бежеве пальто. Про це пише Us Weekly.
Для монохромного образу актриса обрала облягаючу бежеву міні-сукню, яка підкреслювала її сонячну засмагу. Зверху володарка "Еммі" одягла бежеве пальто. Завдяки своїй довгій довжині та відкритому дизайну спереду – це стильний та практичний вибір для весни. Не дивно, що Еністон носить пальта у різних кольорах. Своє вбрання вона доповнила туфлями тілесного кольору, які подовжували її стрункі ноги.
Останнім часом Дженніфер Еністон віддає перевагу монохромним образам. Напередодні ввечері знаменитість одягла схоже повністю чорне вбрання: чорне пальто, чорне плаття, що обтягує, і туфлі на підборах. До свого ідеального total-black аутфіту актриса грецького походження додала кілька великих чорних окулярів, золоті сережки-кільця та довгий блейзер.
Нагадаємо, зірка "Друзів" дала інтерв'ю, в якому зізналася, що красу та молодість їй дозволяє зберегти сон та здоровий спосіб життя.
Також Фокус писав, що Дженніфер Еністон зізналася, що ненавидить зачіску своєї героїні Рейчел із "Друзів".