Дженніфер Еністон зізналася, що ненавидить зачіску своєї героїні Рейчел з "Друзів"
Говорячи про свою стрижку "Рейчел", голлівудська зірка зізналася, що це був не її "найкращий вигляд".
54-річна американська акторка Дженніфер Еністон зізналася, що ненавиділа зачіску своєї героїні Рейчел Грін у культовому серіалі "Друзі". Про це пише Daily Mail.
Еністон, яку незабаром можна буде побачити у другій частині "Murder Mystery" разом зі своїм близьким другом Адамом Сендлером, нещодавно розповіла, як сильно вона ненавидить зачіску Рейчел, яка стала відомою завдяки ролі в популярному американському ситкомі "Друзі".
54-річна акторка під час виступу в токшоу Дрю Беррімор пролила світло на те, що вона ніколи не підстрижеться заради ролі, а також про можливий рімейк популярного телешоу 70-х "Троєва компанія" з Адамом Сендлером і чи буде вона пробувати себе на роль однієї з головних жіночих ролей.
Дженніфер Еністон сказала, що вона не надто зацікавлена в ролі Джанет, яку зіграла Джойс Девітт, тому що вона мала коротке волосся для цієї ролі. Під час попереднього обговорення своєї зачіски з іншим виданням акторка розповіла, що вона ненавидить стрижку "Рейчел", незважаючи на те, що вона була популярною серед глядачів.
Раніше Еністон розповіла, як вона коротко підстригла волосся під час одруження з Бредом Піттом у 2001 році. "
"Насправді я просто відрізала все своє волосся два дні тому. Це було не для ролі. Моє волосся пройшло через певну фазу — я робила так звану бразильську стрижку, і моє волосся не дуже добре реагувало на це".
Говорячи про свою стрижку "Рейчел", голлівудська зірка раніше зазначила, що це не її "найкращий вигляд", додавши: "Як я можу це сказати? Я думаю, що це була найпотворніша стрижка, яку я коли-небудь бачила".
Нагадаємо, Дженніфер Еністон вийшла у світ в елегантному чорному аутфіті.
Також Фокус писав про ставлення Адама Сендлера до бойфрендів Дженніфер Еністон.