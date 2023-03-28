Дженніфер Еністон зізналася, що ненавидить зачіску своєї героїні Рейчел з "Друзів"

Говорячи про свою стрижку "Рейчел", голлівудська зірка зізналася, що це був не її "найкращий вигляд".

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54-річна американська акторка Дженніфер Еністон зізналася, що ненавиділа зачіску своєї героїні Рейчел Грін у культовому серіалі "Друзі". Про це пише Daily Mail.

Еністон, яку незабаром можна буде побачити у другій частині "Murder Mystery" разом зі своїм близьким другом Адамом Сендлером, нещодавно розповіла, як сильно вона ненавидить зачіску Рейчел, яка стала відомою завдяки ролі в популярному американському ситкомі "Друзі".

54-річна акторка під час виступу в токшоу Дрю Беррімор пролила світло на те, що вона ніколи не підстрижеться заради ролі, а також про можливий рімейк популярного телешоу 70-х "Троєва компанія" з Адамом Сендлером і чи буде вона пробувати себе на роль однієї з головних жіночих ролей.

Дженніфер Еністон сказала, що вона не надто зацікавлена в ролі Джанет, яку зіграла Джойс Девітт, тому що вона мала коротке волосся для цієї ролі. Під час попереднього обговорення своєї зачіски з іншим виданням акторка розповіла, що вона ненавидить стрижку "Рейчел", незважаючи на те, що вона була популярною серед глядачів.

Дженніфер Еністон

Раніше Еністон розповіла, як вона коротко підстригла волосся під час одруження з Бредом Піттом у 2001 році. "

"Насправді я просто відрізала все своє волосся два дні тому. Це було не для ролі. Моє волосся пройшло через певну фазу — я робила так звану бразильську стрижку, і моє волосся не дуже добре реагувало на це".

Кадр із серіалу "Друзі"

Говорячи про свою стрижку "Рейчел", голлівудська зірка раніше зазначила, що це не її "найкращий вигляд", додавши: "Як я можу це сказати? Я думаю, що це була найпотворніша стрижка, яку я коли-небудь бачила".

Нагадаємо, Дженніфер Еністон вийшла у світ в елегантному чорному аутфіті.

Також Фокус писав про ставлення Адама Сендлера до бойфрендів Дженніфер Еністон.