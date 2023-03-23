Також зірка екрану зізналася, що часто турбується про свого колегу по цеху.

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54-річна американська акторка Дженніфер Еністон розповіла про насмішки Адама Сендлера щодо її бойфрендів. Про це пише Daily Mail.

Зірка культового серіалі "Друзі" з’явилася в останньому епізоді шоу Джиммі Феллона, щоб рекламувати вихід її та Сендлера нового бойовика "Таємниче вбивство 2".

Ведучий запитав Еністон, які поради їй давав її колега протягом багатьох років. Акторка зізналася, що Сендлер може досить критично ставитися до її романтичних рішень.

Акторка серіалу "Ми Міллери" була одружена двічі: спочатку з актором Бредом Піттом, з яким вона була у шлюбі п’ять років, а потім з актором Джастіном Теру, за якого вийшла заміж у 2015 році та розлучилася з ним у 2017 році.

Втім, Еністон сказала, що їй "дуже подобається піклуватися про" Сендлера, оскільки він часто нехтує своїм власним благополуччям, адже "так стурбований" тим, щоб "піклуватися про всіх інших".

Дженніфер Еністон Фото: Instagram Chris McMillan

"Він так стурбований турботою про всіх інших, що він справді робить, але він не піклується про себе", – сказала вона.

Еністон зізналася, що вона "готує йому смузі" і "дає йому всі види китайських трав, коли він виснажується".

У новому фільмі актори, які грають чоловіка і дружину, виявляються головними підозрюваними у вбивстві літнього мільярдера під час подорожі до Європи.

Дженніфер Еністон та Бред Пітт

Нагадаємо, Дженніфер Еністон розкрила свої секрети краси.

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