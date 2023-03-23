Также звезда экрана призналась, что часто заботиться о своем коллеге по цеху.

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54-летняя американская актриса Дженнифер Энистон рассказала о насмешках Адама Сэндлера по поводу ее бойфрендов. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда культового сериала "Друзья" появилась в последнем эпизоде шоу Джимми Феллона, чтобы рекламировать выход ее и Сэндлера нового боевика "Таинственное убийство-2".

Ведущий спросил Энистон, какие советы ей давал ее коллега в течение многих лет. Актриса призналась, что Сэндлер может достаточно критично относиться к ее романтическим решениям.

"Ну, я, если я получаю от него что-то, то это "Что ты делаешь?" Обычно базируется на том, с кем я встречаюсь", — сказала Дженнифер, подражая актеру. "Что ты делаешь? Что с тобой?"

Актриса сериала "Мы Миллеры" была замужем дважды: сначала с актером Брэдом Питтом, с которым она была в браке пять лет, а затем с актером Джастином Теру, за которого вышла замуж в 2015 году и рассталась с ним в 2017 году.

Впрочем, Энистон сказала, что ей "очень нравится заботиться о" Сэндлере, поскольку он часто пренебрегает своим собственным благополучием, ведь "так озабочен" тем, чтобы "заботиться обо всех остальных".

Дженнифер Энистон Фото: Instagram Chris McMillan

"Он так озабочен заботой обо всех остальных, что он действительно делает, но он не заботится о себе", – сказала она.

Энистон призналась, что она "готовит ему смузи" и "дает ему все виды китайских трав, когда он истощается".

В новом фильме актеры, играющие мужа и жену, оказываются главными подозреваемыми в убийстве пожилого миллиардера во время путешествия в Европу.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт

Напомним, Дженнифер Энистон раскрыла свои секреты красоты.

Также Фокус писал об идеальном вечернем образе, который накануне продемонстрировала Дженнифер Энистон.