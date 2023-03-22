Дженнифер Энистон демонстрирует идеальный total-black образ (фото)

Звезда экрана активно рекламирует свой новый фильм.

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54-летняя американская актриса Дженнифер Энистон продемонстрировала идеальный total-black образ. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда культового сериала "Друзья" посетила шоу Джимми Феллона, где ее "поймали" папарацци.

Выходя из отеля Carlyle, расположенного на Манхэттене, Верхний Ист-Сайд, 54-летняя знаменитость выглядела невероятно гламурно в своем фигурном платье и на каблуках с открытыми носами, которые демонстрировали ее ярко-алый педикюр.

Группа поклонников с энтузиазмом махала Энистон, когда они толпились на улице, чтобы мигом увидеть, как она идет к своей машине.

К своему идеальному total-black аутфиту актриса греческого происхождения добавила пару больших черных очков, золотые серьги-кольца и длинный блейзер. Ее волосы были распущены, а на лице визажисты сделали легкий вечерний макияж.

Дженнифер Энистон Фото: Getty Images

Дженнифер Энистон сейчас активно рекламирует продолжение своей хитовой комедии от Netflix "Таинственное убийство", которая выйдет на экраны 31 марта 2023 года. В рамках продвижения картины актриса вместе с Адамом Сэндлером даже летала в столицу Франции.

Дженнифер Энистон

Напомним, Дженнифер Энистон вышла на публику в усыпанном кристаллами платье.

Также Фокус писал о секретах красоты 54-летней Дженнифер Энистон.