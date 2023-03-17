Дженнифер Энистон вышла в свет в усыпанном кристаллами платье

Актриса прилетела в Париж представить новый фильм со своим участием.

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54-летняя американская актриса Дженнифер Энистон появилась на премьере второй части фильма "Загадочное убийство" с коллегой по картине Адамом Сендлером и в очередной раз покорила поклонников и фотографов своим безупречным стилем.

В Париже на ковровой дорожке в Pont Debilly знаменитость сверкала в прямом смысле этого слова, надев облегающее платье бежевого цвета на едва заметных бретельках, расшитое тысячами маленьких кристаллов. Образ она дополнила браслетом и массивным кольцом. Волосы актрисы были распущены, а макияж подчеркивал природную красоту Дженнифер. Позже она позировала с коллегами, держа в руках ярко-белую меховую накидку.

Ее партнер по фильму, 56-летний Сендлер был неотразим в темно-синем элегантном костюме, однако образ несколько упрощали кроссовки.

В картине Джереми Гарелика "Загадочное убийство-2" Адам и Дженнифер вернулись к ролям эксцентричной пары, Ника и Одри Шпиц. После успеха в первой части, они решили стать частными детективами, хотя поначалу это не приносит им особого дохода. В какой-то момент они попадают в международный скандал, связанный с похищением их друга, индийского махараджи Викрама Говиндана, прямо на свадьбе.

Кроме Сенждера и Энистон, в фильме снялись Марк Стронг, Мелани Лоран и Джоди Тернер-Смит.

Премьера картины запланирована на стриминговом сервисе Netflix 31 марта.

Ранее Фокус писал, что Энистон рассказала, как ей удается сохранять молодость и красоту в ее возрасте.