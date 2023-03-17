Дженніфер Еністон вийшла у світ у всипаній кристалами сукні

Акторка прилетіла в Париж представити новий фільм зі своєю участю.

Related video

54-річна американська акторка Дженніфер Еністон з'явилася на прем'єрі другої частини фільму "Загадкове вбивство" з колегою зі стрічки Адамом Сендлером і вкотре підкорила шанувальників та фотографів своїм бездоганним стилем.

У Парижі на червоній доріжці в Pont Debilly знаменитість сяяла в прямому сенсі цього слова, одягнувши обтислу сукню бежевого кольору на ледь помітних бретельках, розшиту тисячами маленьких кристалів. Образ вона доповнила браслетом і масивним кільцем. Волосся акторки було розпущене, а макіяж підкреслював природну красу Дженніфер. Пізніше вона позувала з колегами, тримаючи в руках яскраво-білу хутряну накидку.

Її партнер із фільму, 56-річний Сендлер був неперевершений у темно-синьому елегантному костюмі, проте образ дещо спрощували кросівки.

У стрічці Джеремі Ґареліка "Загадкове вбивство-2" Адам і Дженніфер повернулися до ролей ексцентричної пари, Ніка й Одрі Шпіц. Після успіху в першій частині вони вирішили стати приватними детективами, хоча спочатку це не приносить їм особливого доходу. Якоїсь миті вони потрапляють у міжнародний скандал, пов'язаний із викраденням їхнього друга, індійського махараджі Вікрама Говіндана, просто на весіллі.

Окрім Сендлера й Еністон, у фільмі знялися Марк Стронг, Мелані Лоран і Джоді Тернер-Сміт.

Прем'єра стрічки запланована на стримінговому сервісі Netflix 31 березня.

Раніше Фокус писав, що Еністон розповіла, як їй вдається зберігати молодість і красу в її віці.