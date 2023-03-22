Дженніфер Еністон демонструє ідеальний total-black образ (фото)

Зірка екрану активно рекламує свій новий фільм.

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54-річна американська акторка Дженніфер Еністон продемонструвала ідеальний total-black образ. Про це пише Daily Mail.

Зірка культового серіалу "Друзі" відвідала шоу Джиммі Феллона, де її "зловили" папараці.

Виходячи з готелю Carlyle, розташованого на Мангеттені, Верхній Іст-Сайд, 54-річна знаменитість виглядала неймовірно гламурно у своїй фігурній сукні та на підборах з відкритими носами, які демонстрували її яскраво-червоний педикюр.

Група шанувальників з ентузіазмом махала Еністон, коли вони товпилися на вулиці, щоб мигцем побачити, як вона йде до своєї машини.

До свого ідеального total-black аутфіту акторка грецького походження додала пару великих чорних окулярів, золоті сережки-кільця та довгий блейзер. Її волосся було розпущене, а на обличчі візажисти зробили легкий вечірній макіяж.

Дженніфер Еністон Фото: Getty Images

Наразі Дженніфер Еністон активно рекламує продовження своєї хітової комедії від Netflix "Таємниче вбивство", яка вийде на екрани 31 березня 2023. У рамках просування картини акторка разом з Адамом Сендлером навіть літала до столиці Франції.

Дженніфер Еністон

Нагадаємо, Дженніфер Еністон вийшла на публіку у всипаній кристалами сукні.

Також Фокус писав про секрети краси 54-річної Дженніфер Еністон.