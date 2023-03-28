Дженнифер Энистон призналась, что ненавидит прическу своей героини Рэйчел из "Друзей"

Говоря о своей стрижке "Рейчел", голливудская звезда призналась, что это был не ее "лучший вид".

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54-летняя американская актриса Дженнифер Энистон призналась, что ненавидела прическу своей героини Рэйчел Грин в культовом сериале "Друзья". Об этом пишет Daily Mail.

Энистон, которую вскоре можно будет увидеть во второй части "Murder Mystery" вместе со своим близким другом Адамом Сэндлером, недавно рассказала, как сильно она ненавидит прическу Рэйчел, ставшую известной благодаря роли в популярном американском ситкоме "Друзья".

54-летняя актриса во время выступления в ток-шоу Дрю Бэрримор пролила свет на то, что она никогда не подстрижется ради роли, а также о возможном римейке популярного телешоу 70-х "Троевая компания" с Адамом Сэндлером и будет ли она пробовать себя на роль одной из главных женских ролей.

Дженнифер Энистон сказала, что она не слишком заинтересована в роли Джанет, которую сыграла Джойс Дэвитт, потому что у нее были короткие волосы для этой роли. Во время предварительного обсуждения своей прически с другим изданием актриса рассказала, что она ненавидит стрижку "Рейчел", несмотря на то, что она была популярна среди зрителей.

Дженнифер Энистон

Ранее Энистон рассказала, как она коротко подстригла волосы во время свадьбы с Брэдом Питтом в 2001 году.

"На самом деле я просто отрезала все свои волосы два дня назад. Это было не для роли. Мои волосы прошли через определенную фазу — я делала так называемую бразильскую стрижку, и мои волосы не очень хорошо реагировали на это".

Кадр из сериала "Друзья"

Говоря о своей стрижке "Рейчел", голливудская звезда ранее отметила, что это не ее "лучший вид", добавив: "Как я могу это сказать? Я думаю, что это была самая безобразная стрижка, которую я когда-либо видела".

Напомним, Дженнифер Энистон вышла в свет в элегантном черном аутфите.

Также Фокус писал об отношении Адама Сэндлера к бойфрендам Дженнифер Энистон.