Дженнифер Энистон показала идеальное бежевое пальто на весну 2023 (фото)

Весна – это время, когда дни становятся длиннее, а солнце светит немного ярче. Однако в первые несколько недель сезона все еще может быть достаточно прохладно. Наличие легких пальто, которые можно одевать поверх топов и свитеров, является ключом к комфортному и стильному образу.

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54-летняя американская актриса Дженнифер Энистон, направляясь на утреннее шоу Good Morning America в рамках продвижения фильма "Загадочное убийство 2", продемонстрировала вневременный стиль — классическое бежевое пальто. Об этом пишет Us Weekly.

Для монохромного образа актриса выбрала облегающее бежевое мини-платье, которое подчеркивало ее солнечный загар. Сверху обладательница "Эмми" одела бежевое пальто. Благодаря своей длинной длине и открытому дизайну спереди — это стильный и практичный выбор для весны. Не удивительно, что Энистон носит пальто в разных цветах. Свой наряд она дополнила туфлями телесного цвета, которые удлиняли ее стройные ноги.

Дженнифер Энистон по пути на Good Morning America

В последнее время Дженнифер Энистон предпочитает монохромные образы. Накануне вечером знаменитость одела похожий полностью черный наряд: черное пальто, черное обтягивающее платье и туфли на каблуке. К своему идеальному total-black аутфиту актриса греческого происхождения добавила пару больших черных очков, золотые серьги-кольца и длинный блейзер.

Дженнифер Энистон

Напомним, звезда "Друзей" дала интервью, в котором призналась, что красоту и молодость ей позволяет сохранить сон и здоровый образ жизни.

Также Фокус писал, что Дженнифер Энистон призналась, что ненавидит прическу своей героини Рэйчел из "Друзей".