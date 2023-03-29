Дженніфер Еністон та Адам Сендлер розповіли про прізвиська, які дали одне одному

"Клички" знаменитостей нагадують взуття та фастфуд.

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Дженніфер Еністон та Адам Сендлер розкрили "клички", якими вони називають одне одного впродовж тривалого часу. Про це повідомляє Entertainment Tonight.

Еністон і Сендлер стали близькими друзями протягом десятиліть. Тож не дивно, що зірки списку А мають одне для одного прізвиська.

Напередодні актори, які рекламують комедію-трилер "Загадкове вбивство 2", розповіли, ким вони є.

Назва, яку комік вибрав для улюбленої акторки Голлівуду, згадує популярний фастфуд. А прізвисько, яке обрала Еністон для свого колеги, чомусь пов’язане з взуттям.

Як виявилося, вона називає Адама Сандалменом.

Звучить як суміш його прізвища Сендлер. Але це також може вказувати на любов коміка до босоніжок, які він часто носить у Малібу.

Дженніфер Еністон та Адам Сендлер

Тим часом актор називає свою колегу Анабургер.

Ана походить від Еністон, але невідомо, звідки взявся гамбургер, оскільки Дженніфер не захоплюється фастфудом і протягом десятиліть дбає про своє здоров’я.

Під час інтерв'ю вони назвали одне одного так, але не пояснили, чому.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон ненавидить зачіску своєї героїні Рейчел Грін з культового серіалу "Друзі".

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