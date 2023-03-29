Дженніфер Еністон та Адам Сендлер розповіли про прізвиська, які дали одне одному
"Клички" знаменитостей нагадують взуття та фастфуд.
Дженніфер Еністон та Адам Сендлер розкрили "клички", якими вони називають одне одного впродовж тривалого часу. Про це повідомляє Entertainment Tonight.
Еністон і Сендлер стали близькими друзями протягом десятиліть. Тож не дивно, що зірки списку А мають одне для одного прізвиська.
Напередодні актори, які рекламують комедію-трилер "Загадкове вбивство 2", розповіли, ким вони є.
Назва, яку комік вибрав для улюбленої акторки Голлівуду, згадує популярний фастфуд. А прізвисько, яке обрала Еністон для свого колеги, чомусь пов’язане з взуттям.
Як виявилося, вона називає Адама Сандалменом.
Звучить як суміш його прізвища Сендлер. Але це також може вказувати на любов коміка до босоніжок, які він часто носить у Малібу.
Тим часом актор називає свою колегу Анабургер.
Ана походить від Еністон, але невідомо, звідки взявся гамбургер, оскільки Дженніфер не захоплюється фастфудом і протягом десятиліть дбає про своє здоров’я.
Під час інтерв'ю вони назвали одне одного так, але не пояснили, чому.
Нагадаємо, Дженніфер Еністон ненавидить зачіску своєї героїні Рейчел Грін з культового серіалу "Друзі".
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