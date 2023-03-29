Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер рассказали о прозвищах, которые дали друг другу

"Клички" знаменитостей напоминают обувь и фаст-фуд.

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Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер раскрыли "клички", которыми они называют друг друга в течении длительного времени. Об этом сообщает Entertainment Tonight.

Энистон и Сэндлер стали близкими друзьями в течение десятилетий. Не удивительно, что звезды списка А имеют друг для друга прозвища.

Накануне актеры, рекламирующие комедию-триллер "Таинственное убийство 2", рассказали, "кто они".

Название, которое комик выбрал для любимой актрисы Голливуда, вспоминает популярный фаст-фуд. А прозвище, которое выбрала Энистон для своего коллеги, почему-то связано с обувью.

Как оказалось, она называет Адама Сандалменом.

Звучит как смесь его фамилии Сэндлер. Но это также может указывать на любовь комика к босоножкам, которые он часто носит в Малибу.

Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер

Тем временем актер называет свою коллегу Анабургер.

"Ана" произошло от Энистон, но неизвестно, откуда взялся гамбургер, поскольку Дженнифер не увлекается фаст-фудом и на протяжении десятилетий заботится о своем здоровье.

Во время интервью они назвали друг друга так, но не объяснили почему.

Напомним, Дженнифер Энистон ненавидит прическу своей героини Рэйчел Грин из культового сериала "Друзья".

Также Фокус писал об идеальном бежевом пальто на весну 2023 года, которое продемонстрировала Дженнифер Энистон.