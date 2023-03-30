Дженніфер Еністон показала свій розкішний маєток у Лос-Анджелесі (відео)

Маєток зірка купила у 2011 році та перетворила його на будинок своєї мрії.

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54-річна американська акторка Дженніфер Еністон прочинила для шанувальників двері свого розкішного будинку в престижному районі Лос-Анджелеса Бель-Ейр, поділившись в Instagram відео про підготовку до прем'єри фільму "Загадкове вбивство 2".

Фанати знаменитості змогли побачити не лише її розкішну сукню міні від Versace, яку вона обрала для заходу, але й звернули увагу на неймовірно гарний краєвид, що відкривається з балкону.

Дженніфер купила будинок площею майже 800 квадратних метрів у 2011 році за 21 млн доларів. Маєток був спроєктований А. Квінсі Джонсом, а його будівництво завершилося у 1965 році. У будинку — чотири спальні, шість із половиною ванних кімнат, винний льох, басейн і гостьова кімната. З вікон відкривається вид на місто та океан. На величезному задньому дворі є відкрита альтанка з каміном поруч із великими шезлонгами, а великий басейн оточений дерев'яними панелями.

Раніше на схилі пагорба був виноградник, але садовий дизайнер Марчелло Віллано та ландшафтний архітектор Енн Аттігер перетворили її відкритий простір на оазис, що складається з терас, садів в азійському стилі та суміжних кімнат.

За словами Дженніфер, якби вона не стала акторкою, то із задоволенням спробувала б себе як дизайнерка.

"Є щось у підборі тканин та оздобленні, що живить мою душу", — зізнавалася вона.

Акторка сказала, що коли тільки купила будинок, архітектор Фредерік Фішер зробив ремонт, але він був занадто мінімалістичним і крутим на її смак, особливо масивні двері, пофарбовані у червоний колір. Дженніфер відчула зв'язок із будинком і працювала зі Стівеном Шедлі, дизайнером інтер'єру AD100, який допоміг їй перетворити помешкання на будинок її мрії.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Еністон розповіла, чому ненавидить зачіску своєї героїні із серіалу "Друзі".