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Стиль життя

Дженніфер Еністон вважає, що сучасне покоління може образитися на серіал "Друзі"

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Фото: Getty Images | Дженніфер Еністон

Знаменитість розповіла, що "комедія розвинулася" настільки, що в наші дні бути смішною дещо складно.

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54-річна американська акторка Дженніфер Еністон вважає, що сучасне покоління може "образитися" на культовий серіал "Друзі". Про це пише Yahoo.

Зірка екрану розповіла, що "комедія розвинулася" настільки, що в наші дні бути смішною дещо складно.

"Тепер це трохи складно, тому що ви повинні бути дуже обережними, що дуже ускладнює комікам, тому що краса комедії полягає в тому, що ми висміюємо себе, висміюємо життя", – сказала Еністон. "[Раніше] можна було жартувати над фанатиком і сміятися — це була істерика. І мова йшла про те, щоб пояснити людям, наскільки смішними є люди. А тепер нам це заборонено".

"Є ціле покоління людей, дітей, які зараз повертаються до епізодів "Друзів" і вважають їх образливими", — додала вона. "Були речі, які ніколи не були навмисними, а інші… ну, ми повинні були продумати це — але я не думаю, що там була така чутливість, як зараз".

Знаменитість підсумувала: "Усім потрібна смішність! Світ потребує гумору! Ми не можемо сприймати себе надто серйозно. Особливо у Сполучених Штатах. Усі надто розділені".

Актори серіалу "Друзі" Fullscreen
Актори серіалу "Друзі"
Фото: People

Усі шість головних героїв серіалу "Друзі" були білими, і в серіалі рідко з’являлися темношкірі актори протягом 10 сезонів і 236 епізодів. Такі люди, як Лорен Том, Габріель Юніон, Марк Консуелос і Крейг Робінсон, з’явилися в серіалі в невеликих ролях другого плану.

Актори серіалу "Друзі" Fullscreen
Актори серіалу "Друзі"
Фото: Скриншот

Нагадаємо, Дженніфер Еністон ненавидить зачіску своєї героїні Рейчел у "Друзях".

Також Фокус писав про розкішний маєток Дженніфер Еністон у Лос-Анджелесі.