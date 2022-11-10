Брэд Питт отреагировал на откровения Дженнифер Энистон о попытках забеременеть

Актриса опровергла домыслы фанатов, что их брак распался из-за отсутствия общих детей.

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58-летний голливудский актер Брэд Питт отреагировал на откровения своей бывшей жены Дженнифер Энистон о ее бесплодии. Об этом пишет Тhe news.

По словам инсайдеров, Питт гордится тем, что его экс-возлюбленная поделилась своей историей.

"У них были свои взлеты и падения, но сегодня они хорошие друзья", — добавляет источник.

В своем новом интервью 53-летняя звезда "Друзей" призналась, что уже никогда не сможет стать мамой. При этом она много раз прибегала к популярным способам забеременеть, но все было зря.

[ + – ] Брэд Питт и Дженнифер Энистон Фото: Getty Images

После расставания актрисы и Брэда Питта в 2005 году ходили слухи, что он бросил свою бывшую жену из-за того, что она не может родить ему детей. Впрочем, в разговоре с журналистами Дженнифер Энистон призналась, что брак распался совсем по другим причинам.

[ + – ] Дженнифер Энистон и Брэд Питт Фото: Скриншот

Брэд Питт и Дженнифер Энистон были женаты около 5 лет, однако после съемок фильма "Мистер и миссис Смит" с Анджелиной Джоли актер начал новую романтическую историю своей жизни. Впрочем, и она окончилась неудачно. Звезды до сих пор делят опеку над шестью общими детьми и бизнесы, в частности, винодельню во Франции.

Напомним, 53-летняя Дженнифер Энистон призналась, что одиночество это тяжело.

Также Фокус писал о недавнем скандале между Брэдом Питтом и Дженнифер Энистон с размером в 100 миллионов долларов.