Дженнифер Энистон рассказала, почему одиночество – это тяжело

Дженнифер не хочет замуж в третий раз, но не против иметь кого-то рядом для моральной поддержки.

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53-летняя американская актриса Дженнифер Єнистон сегодня – успешная и узнаваемая женщина, у которой есть все, о чем мечтают миллионы людей по всему миру: деньги, слава, дом, поклонники. Однако сама знаменитость не считает свое счастье полным, поскольку после торжественных мероприятий и вечеринок возвращается в пустой дом, где ее ждут только любимые собаки. О том, что отсутствие любимого человека все-таки угнетает ее, она рассказала в интервью журналу Allure, на обложке которого появилась в микро-купальнике Chanel.

По словам актрисы, она не собирается замуж третий раз, но ей очень не хватает поддержки со стороны мужчины, на которую она могла рассчитывать, когда была в отношениях.

Энистон была замужем за Бредом Питтом с 2000 до 2005 года, пока он не ушел к Анджелине Джоли, а затем несколько лет ее мужем был Джастин Теру, который и сейчас иногда заходит к ней в гости в дом, где вместе жили, будучи семьей. Они расстались в 2018 году после трех лет брака и восьми лет романа

[ + – ] Дженнифер Энистон и Джастин Теру

Когда журналисты спросили звезду, хочет ли она снова выйти замуж, Дженнифер ответила:

"Никогда не говори никогда, но у меня нет никакого интереса".

Тем не менее она не против отношений, но с меньшими обязанностями, поскольку одиночество иногда может быть "ошеломляющим".

"Я бы хотела отношений. Кто знает? Бывают моменты, когда мне хочется просто свернуться клубочком и сказать: "Мне нужна поддержка". Было бы замечательно вернуться домой, упасть в чьи-то объятия и сказать: "Это был тяжелый день", – призналась Дженнифер.

В этой же беседе Энистон рассказала, как мечтала родить ребенка, но ни ЭКО, ни новейшие методики лечения бесплодия не принесли желаемого результата, а сейчас она смирилась с тем, что ее поезд ушел, и радости материнства ей никогда не испытать.