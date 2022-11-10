Дженніфер Еністон розповіла, чому самотність – це важко

Дженніфер не хоче заміж втретє, але не проти мати когось поряд для моральної підтримки.

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53-річна американська акторка Дженніфер Еністон сьогодні — успішна та впізнавана жінка, яка має все, про що мріють мільйони людей по всьому світу: гроші, слава, дім, шанувальники. Проте сама знаменитість не вважає своє щастя повним, оскільки після урочистих заходів та вечірок повертається до порожнього дому, де на неї чекають лише улюблені собаки. Про те, що відсутність коханої людини таки гнітить її, вона розповіла в інтерв'ю журналу Allure, на обкладинці якого з'явилася в мікрокупальнику Chanel.

За словами акторки, вона не збирається заміж втретє, але їй не вистачає підтримки з боку чоловіка, на яку вона могла розраховувати, коли була у стосунках.

Еністон була заміжня за Бредом Піттом з 2000 до 2005 року, поки він не пішов до Анджеліни Джолі, а потім кілька років її чоловіком був Джастін Теру, який і зараз іноді заходить до неї в гості до будинку, де разом жили, будучи сім'єю. Вони розлучилися у 2018 році після трьох років шлюбу та восьми років роману.

[ + – ] Дженніфер Еністон і Джастін Теру

Коли журналісти запитали зірку, чи хоче вона знову вийти заміж, Дженніфер відповіла:

"Ніколи не кажи ніколи, але я не маю жодного інтересу".

Проте вона не проти стосунків, але з меншими обов'язками, оскільки самотність іноді може бути "приголомшливою".

"Я б хотіла стосунків. Хто знає? Бувають моменти, коли мені хочеться просто звернутися клубочком і сказати: "Мені потрібна підтримка". Було б чудово повернутися додому, впасти в чиїсь обійми і сказати: "Це був важкий день", — зізналася Дженніфер.

У цій же бесіді Еністон розповіла, як мріяла народити дитину, але ні ЕКО, ні новітні методики лікування безпліддя не принесли бажаного результату, а зараз вона змирилася з тим, що її потяг пішов, і радості материнства їй ніколи не зазнати.