53-річна Дженніфер Еністон з'явилася на обкладинці Allure у легендарному мікробікіні Chanel

Акторка у відвертому інтерв'ю розповіла, чому так і не стала матір'ю.

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53-річна американська акторка Дженніфер Еністон продемонструвала шанувальникам, що час над нею не має влади, з'явившись у дуже відвертому образі не лише на обкладинці грудневого номера журналу Allure у легендарному мікробікіні Chanel, що отримав назву "ніпплекіні", а й на його сторінках.

Дженніфер приміряла ще один провокаційний предмет спідньої білизни — стрінги від Тома Форда в Gucci (SS 1997), а також красувалася у світло-золотому бюстгальтері від Isa Boulder та штанах Balmain у поєднанні з гігантським ременем Dior.

В інтерв'ю журналу, яке вийшло дуже відвертим і особистим, вона розповіла про своє материнство, яке не сталося. За словами Еністон, тема дітей для неї завжди була болісною. Вона довгі роки намагалася завагітніти, неодноразово робила ЕКЗ, проходила лікування у найкращих фахівців, але всі спроби стати матір'ю закінчилися невдачею.

Фото: Allure Magazine Фото: Allure Magazine Фото: Allure Magazine Фото: Allure Magazine Фото: Allure Magazine

"Я б все віддала, якби хтось сказав мені: "Заморозь свої яйцеклітини. Зроби собі ласку". Я просто не подумала про це. Але тепер уже корабель відчалив". У мене немає жодного жалю. Насправді я зараз відчуваю полегшення, бо переді мною більше не стоїть питання, чи я зможу… Мені більше не потрібно про це думати», — зізналася акторка.

Вона також спростувала чутки про те, що Бред Пітт покинув її і пішов до Анджеліни Джолі, тому що Дженніфер не хотіла мати дітей.

"Говорили, що я просто була егоїсткою і дбала лише про свою кар'єру. І не дай Боже жінці бути успішною і не мати дитини. І ніби причина, чому мій чоловік кинув мене, чому ми розлучилися, полягала в тому, що я не хотіла народити йому дитину. Це була абсолютна брехня", — заявила вона.

Що ж до віку, він для знаменитості — не завада і привід для депресій.

"Я почуваюся краще, ніж я є сьогодні. Краще, ніж у 20, 30 або 40 років. Ми повинні припинити говорити всякі гидоти про себе. Тобі колись стукне 65, і ти подумаєш, що в 53 виглядала страшенно чудово. Я пишаюся своїми зморшками і сивиною".

Нагадаємо, Еністон вирішила відсудити у колишнього чоловіка Бреда Пітта кругленьку суму.